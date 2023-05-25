Стало известно о вручении первого сертификата системы добровольной сертификации

Подать заявку на сертификацию могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере предоставления услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки. Затем организации предстоит пройти двухэтапную проверку: документарную и выездную — для анализа состояния производства.