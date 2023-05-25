Стало известно о вручении первого сертификата системы добровольной сертификации

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
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Updated Сегодня, 19:11
По словам Дениса Буцаева, данный сертификат вручается впервые. Наличие документа подтверждает высокие показатели качества утилизации, а также соответствие процесса утилизации всем предъявляемым системой требованиям. Об этом пишетNewsNN.
«Сертификат был выдан ООО ПО „ЭкоТехПром“, входящему в „Корпорацию Экополис“. Это высокотехнологичный завод по переработке электронного и электрического оборудования. Сертификат удостоверяет, что услуги по утилизации отходов I–IV класса опасности соответствуют правилам системы добровольной сертификации СДС РЭО», — добавил глава РЭО.
Чтобы получить сертификат, утилизатор обязан соблюдать установленные системой требования, а его услуги должны отвечать техническим требованиям и стандартам, нормативным и иным документам. Органом, ответственным за выдачу сертификатов, является Роскачество.
«Развитие системы утилизации отходов в России направлено на достижение задач уменьшения захоронения отходов в 2 раза, поставленных в федеральном проекте „Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами“, и увеличения уровня вовлечения отходов во вторичный оборот, поставленных федеральным проектом „Экономика замкнутого цикла“», — заявил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.
Как отметили в РЭО, система добровольной сертификации услуг утилизации отходов от использования товаров и упаковки (СДС РЭО) разрабатывалась специалистами РЭО. В настоящее время она включена в реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).
Подать заявку на сертификацию могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере предоставления услуг по утилизации отходов от использования товаров и упаковки. Затем организации предстоит пройти двухэтапную проверку: документарную и выездную — для анализа состояния производства.
В рамках X Невского международного экологического конгресса, который проходит 25 и 26 мая, РЭО проводит несколько экологических мероприятий.