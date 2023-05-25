Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Изображение материала

РЭО намерен пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

25 мая 2023, 14:27
Фото: 1MI
По словам Буцаева, в настоящее время выдано более 10 тысяч лицензий компаниям, которые, возможно, не соответствуют необходимым требованиям и критериям.

Он также упомянул о рассмотрении законопроекта о расширенной ответственности производителя (РОП) в Государственной думе. Согласно его словам, проблема заключается в том, что было выдано свыше 10 тысяч лицензий компаниям, которые могут "утилизировать" различные виды отходов в гараже, включая 1 и 2 классы опасности. Буцаев отметил, что пересмотр условий действующих лицензий, включая лицензии без срока действия, является чувствительной темой, и попросил государство оказать поддержку в этом вопросе, пишет 56orb.ru.

Ранее президент Российской Федерации поддержал приоритетный порядок рассмотрения законопроекта о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Согласно данному законопроекту, ответственность за утилизацию упаковки будет возлагаться на ее производителей, а не на изготовителей товаров. Нормативы будут постепенно повышаться: до 55% к 2025 году и до 75% к 2026 году. С 1 января 2027 года будет введена обязанность утилизации всей выпущенной упаковки.

Законопроект также предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, а также исключение ассоциаций из числа исполнителей РОП и другие дополнительные меры.

Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая и включает несколько экологических мероприятий, таких как показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская по переработке.

Подпишитесь
Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала
Сегодня, 10:56
В Омской области сменились главы двух городских поселений
Сегодня, 08:12
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
Сегодня, 08:43
Неожиданно. Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста
Сегодня, 08:38
Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель
Сегодня, 05:23
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 03:00