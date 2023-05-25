РЭО намерен пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Ранее президент Российской Федерации поддержал приоритетный порядок рассмотрения законопроекта о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Согласно данному законопроекту, ответственность за утилизацию упаковки будет возлагаться на ее производителей, а не на изготовителей товаров. Нормативы будут постепенно повышаться: до 55% к 2025 году и до 75% к 2026 году. С 1 января 2027 года будет введена обязанность утилизации всей выпущенной упаковки.