РЭО намерен пересмотреть действующие лицензии утилизаторов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Он также упомянул о рассмотрении законопроекта о расширенной ответственности производителя (РОП) в Государственной думе. Согласно его словам, проблема заключается в том, что было выдано свыше 10 тысяч лицензий компаниям, которые могут "утилизировать" различные виды отходов в гараже, включая 1 и 2 классы опасности. Буцаев отметил, что пересмотр условий действующих лицензий, включая лицензии без срока действия, является чувствительной темой, и попросил государство оказать поддержку в этом вопросе, пишет 56orb.ru.
Ранее президент Российской Федерации поддержал приоритетный порядок рассмотрения законопроекта о РОП и его вступление в силу с 1 января 2024 года. Согласно данному законопроекту, ответственность за утилизацию упаковки будет возлагаться на ее производителей, а не на изготовителей товаров. Нормативы будут постепенно повышаться: до 55% к 2025 году и до 75% к 2026 году. С 1 января 2027 года будет введена обязанность утилизации всей выпущенной упаковки.
Законопроект также предусматривает введение коэффициентов экологичности, создание реестров товаропроизводителей и проверенных утилизаторов, а также исключение ассоциаций из числа исполнителей РОП и другие дополнительные меры.
Невский международный экологический конгресс проходит 25–26 мая и включает несколько экологических мероприятий, таких как показ мод, выставка современного искусства, экозабег, субботники и мастерская по переработке.