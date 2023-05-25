РЭО будет отслеживать мусоровозы Нижегородчины через федеральную систему

Posted Сегодня, 19:54
Published Сегодня, 19:54
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Updated Сегодня, 19:55
Со стороны РЭО в подписании документа участвовал гендиректор Денис Буцаев, со стороны руководства Нижегородской области — губернатор Глеб Никитин, от ООО «А.ПРО» — представитель компании Артем Седов. Подписание соглашения состоялось на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Об этом информирует newsnn.ru.
«Региональные операторы отвечают за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами — это сбор, транспортирование, накопление, обработка, утилизация и захоронение», — сообщил Денис Буцаев. Он также напомнил, что в перечень обязательств регоператоров входит создание оптимальных маршрутов, надзор за соблюдением этих маршрутов мусоровозами, менеджмент и контроль. Для поддержки региональных операторов при участии РЭО запущена автоматизированная информационная система «А.ПРО». В рамках соглашения РЭО также предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, поступающей в регион через систему. По словам Буцаева, сотрудничество будет способствовать налаживанию автообмена данными в рамках развития комплексной системы обращения с твердыми отходами в области. Гендиректор РЭО выразил надежду, что данный опыт распространится по всей России.
Поступающая в рамках соглашения информация будет отображаться в том числе в Федеральной государственной информационной системе управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС «УТКО»). При поступлении сведений, которые касаются деятельности региональных операторов, операторов по обращению с ТКО в автоматизированных системах «А.ПРО», компания обязуется размещать их и в электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО.
Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «А.ПРО») была разработана РЭО совместно с ООО «Большая Тройка». Региональные операторы пользуются ею, чтобы обеспечить быстрый обмен данными по принципу «снизу вверх» (от организаций к органам власти) и обратно. АИС «А.ПРО» затрагивает всю деятельность оператора, от этапа заключения договоров до установления ежедневных задач водителям мусоровозов, путем автоматического формирования и оптимизации маршрутов с учетом объема отходов на объектах инфраструктуры.
Ранее РЭО анонсировал выпуск мобильного приложения для водителей мусоровозов. Оно даст региональным операторам возможность отслеживать вывоз отходов с контейнерных площадок в режиме реального времени.