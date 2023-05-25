РЭО будет отслеживать мусоровозы Нижегородчины через федеральную систему

«Региональные операторы отвечают за всю цепочку обращения с твердыми коммунальными отходами — это сбор, транспортирование, накопление, обработка, утилизация и захоронение», — сообщил Денис Буцаев. Он также напомнил, что в перечень обязательств регоператоров входит создание оптимальных маршрутов, надзор за соблюдением этих маршрутов мусоровозами, менеджмент и контроль. Для поддержки региональных операторов при участии РЭО запущена автоматизированная информационная система «А.ПРО». В рамках соглашения РЭО также предоставит Нижегородской области методологию анализа и обработки информации, поступающей в регион через систему. По словам Буцаева, сотрудничество будет способствовать налаживанию автообмена данными в рамках развития комплексной системы обращения с твердыми отходами в области. Гендиректор РЭО выразил надежду, что данный опыт распространится по всей России.