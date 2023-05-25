Прощание с Варнавским, обвинительное заключение Козлова и грядущий град. Омск за день

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Новость №1. В Омске простились с Владимиром Варнавским
Сегодня, 25 мая, на Старо-Северном мемориальном кладбище состоялись похороны Владимира Варнавского. Отметим, что Владимир Алексеевич был бессменным спикером Заксобрания Омской области на протяжении почти 30 лет. Гражданская панихида прошла в Концертном зале филармонии. За полчаса до начала прощания у Концертного зала уже стояли автобусы и люди с цветами. Попрощаться с одним из самых влиятельных политиков региона пришли все видные представители политических, предпринимательских и культурных кругов. Подробный фоторепортаж смотрите в нашем материале:
Новость №2. В Омске осудят экс-начальника отдела УМВД, крышевавшего табачные ларьки
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела полиции № 7 УМВД России по Омску. Его обвиняют по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области. Установлено, что с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле немаркированным табаком. В ходе следствия прошли обыски у него дома, на работе и в торговых павильонах. Обвиняемого посадили под домашний арест. Свою вину он не признал. Сейчас уголовное дело передают для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Новость №3. Омичей предупредили о грозе и граде до конца дня
Синоптики сообщили, что в регионе до конца дня, 25 мая, возможны кратковременные дожди, местами с грозой и градом. Также прогнозируют ветер порывами до 18 м/с. Омичам во время сильного ветра не рекомендуют стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Кроме того, из-за ветра увеличивается риск пожара. Региональное МЧС напоминает, что в Омской области действует запрет на разведение костров. Вдобавок дачников предупредили о заморозках на почве в ближайшие 3 дня.