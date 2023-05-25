Прощание с Варнавским, обвинительное заключение Козлова и грядущий град. Омск за день

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела полиции № 7 УМВД России по Омску. Его обвиняют по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Омской области. Установлено, что с июня по сентябрь 2022 года обвиняемый покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле немаркированным табаком. В ходе следствия прошли обыски у него дома, на работе и в торговых павильонах. Обвиняемого посадили под домашний арест. Свою вину он не признал. Сейчас уголовное дело передают для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.