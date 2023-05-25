Президент наделил РЭО полномочиями оператора ФГИС «Экомониторинг»

После принятия соответствующего закона федеральная государственная информационная система «Экомониторинг» будет включать в себя подсистемы единой системы государственного экологического мониторинга, в том числе информацию о состоянии и загрязнении атмосферного воздуха, прогнозирование его состояния, оценку пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Соответствующий законопроект был представлен правительством Российской Федерации в Государственную думу в ноябре прошлого года.