Президент наделил РЭО полномочиями оператора ФГИС «Экомониторинг»

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:43
Это позволит гражданам и организациям получать информацию о состоянии окружающей среды, а государственным органам — принимать эффективные меры по решению экологических проблем.
Согласно указу президента, Российский экологический оператор станет оператором информационной системы «Экомониторинг» с марта следующего года. Через эту систему государственные органы, организации и граждане смогут получать информацию об экологической ситуации в стране, включая загрязнение воздуха, почв, водных объектов, а также о лесных пожарах. Система также поможет предсказывать и анализировать возможные изменения в окружающей среде.
Как заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, РЭО будет обеспечивать предоставление полной, достоверной и доступной информации о текущем состоянии окружающей среды, что позволит государственным органам принимать оперативные и эффективные решения в области экологии.
После принятия соответствующего закона федеральная государственная информационная система «Экомониторинг» будет включать в себя подсистемы единой системы государственного экологического мониторинга, в том числе информацию о состоянии и загрязнении атмосферного воздуха, прогнозирование его состояния, оценку пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. Соответствующий законопроект был представлен правительством Российской Федерации в Государственную думу в ноябре прошлого года.
Информационная система обеспечит информирование о причинах текущих и возможных изменений в окружающей среде, а также прогнозирование состояния компонентов окружающей среды на основании моделирования и с учетом различных сценариев изменений.