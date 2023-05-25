Отправляют работать. Омский браконьер поплатился на 600 тысяч за охоту на косуль

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Published Сегодня, 03:42
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На скамью подсудимых попал 41-летний омич, любивший охоту. Занимался он этим незаконно, так что вскоре попал к сотрудникам полиции. Дело происходило в зоологическом заказнике регионального значения «Лузинская дача».
Суд установил, что в декабре 2022 года мужчина убил трех косуль на этой территории, не имея на руках специального разрешения. Применял браконьер охотничий карабин. Когда он уже перевозил туши, его остановили полицейские. Действия омича нанесли государству материальный ущерб на сумму 600 тыс рублей.
Его признали виновным по пп. «а», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Подсудимый полностью признал вину и сам частично возместил ущерб, выплатив 120 тыс рублей. Представители областного минприроды потребовали взыскать с него оставшуюся сумму, чтобы возместить весь причиненный вред. Так что теперь мужчина должен выплатить еще 480 тыс рублей.
Кроме того, его посылают на исправительные работы на полгода. Получать деньги за это он будет, но частично, так как в доход государства собираются удерживать 10% его заработка. Наказание назначили с испытательным сроком на девять месяцев, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Помимо этого, у браконьера в доход государства конфискуют ОП СКС калибра 7,62 см. При этом нож и металлический крюк, имеющиеся у мужчины, суд постановил уничтожить. Пока что судебное решение не вступило в законную силу.
Ранее Город55 писал о двух мужчинах, подозреваемых в браконьерстве. Они ловили рыбу на Иртыше, в том числе краснокнижную стерлядь. Устроила компания незаконную рыбалку к тому же в период нереста. Им грозит до пяти лет лишения свободы.