Отправляют работать. Омский браконьер поплатился на 600 тысяч за охоту на косуль

Кроме того, его посылают на исправительные работы на полгода. Получать деньги за это он будет, но частично, так как в доход государства собираются удерживать 10% его заработка. Наказание назначили с испытательным сроком на девять месяцев, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.