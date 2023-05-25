Омские росгвардейцы помогли медикам госпитализировать агрессивных пациентов

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В пресс-службе Росгвардии по Омской области сообщили, что во вторник, 23 мая, сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь бригадам скорой помощи, при госпитализации агрессивных омичей.
Росгвардейцы получили информацию о срабатывании тревожной кнопки в машине скорой помощи, находившейся в Центральном округе. Оказалось, что медики не могли госпитализировать пьяную женщину. В итоге прибывшие сотрудники успокоили омичку и убедили сесть в скорую. Кроме того, сотрудники Росгвардии сопроводили спецавтомобиль до больницы.
Позже в Ленинском округе произошел аналогичный случай. На этот раз помощь понадобилась с агрессивным мужчиной. У него была травма головы. Росгвардейцы убедили омича отправится в больницу и также сопроводили до нее.