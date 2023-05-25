Олимпиец Барнашов прокомментировал суд за спортивную базу на Березовой в Омске

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:32
В администрации Омска сообщают, что состоялось первое заседание по кассационной жалобе фирмы «Черномор» к департаменту архитектуры и градостроительства. Жалобу рассмотрели сегодня, 25 мая, в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.
ООО «Черномор» требует ввести в эксплуатацию незаконченный объект капитального строительства в качестве спортивно-оздоровительного комплекса, чье состояние, оценочно, напоминает ветхие строения.
Отметим, что представители фирмы уже 7 раз обращались в департамент архитектуры за разрешением на ввод в эксплуатацию с 2017 года. Не исключено, что главной целью является право собственности на сам земельный участок в районе госдачи, ведь в случае окончательной победы в суде можно выкупить без аукциона.
Однако юристы департамента архитектуры заявляют, что на их стороне прецедентное право: кассационные суды обязаны проверять выводы первой и апелляционной инстанции на соответствие мнению Верховного суда России.
Кроме того, омичи могут лишится этого важного объекта спортивной инфраструктуры, если она перейдет в частные руки. Так считает олимпийский чемпион и заслуженный тренер России по биатлону Владимир Барнашов.
«История одной из главных омских лыжных баз ведет свое начало еще с советских времен. Когда я приезжаю в Омск зимой, я прихожу потренироваться на Березовую. Здесь всегда полно и детей и взрослых, всегда подготовлена трасса. Среди нашей молодежи немало перспективных спортсменов и им нужны условия для дальнейшего развития своих спортивных талантов, а здесь и большая территория, и центр города и транспортная доступность для болельщиков», — отметил Владимир Барнашов.
Следующее заседание пройдет в режиме видеоконференции 22 июня 2023 года.