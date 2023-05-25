Олимпиец Барнашов прокомментировал суд за спортивную базу на Березовой в Омске

Отметим, что представители фирмы уже 7 раз обращались в департамент архитектуры за разрешением на ввод в эксплуатацию с 2017 года. Не исключено, что главной целью является право собственности на сам земельный участок в районе госдачи, ведь в случае окончательной победы в суде можно выкупить без аукциона.