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На будущее. Омская пожарно-спасательная служба потратит 9 млн рублей на болотоход

25 мая 2023, 08:10
Фото: 1MI
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Пожарно-спасательная служба Омска хочет купить снегоболотоход за 9 миллионов

В ПСС Омской области решили обновить свой автопарк.

БУ «Пожарно-спасательная служба Омской области» решило приобрести снегоболотоход. Новый спецтранспорт должен иметь отсеки и места крепления для хранения и перевозки всасывающей сетки для пожарного рукава, не менее двух посадочных мест. Все необходимые технические характеристики заказчик описал в объекте закупки.

На приобретение снегоболотохода в ПСС Омской области готовы потратить почти 9 млн рублей. В цену контракта уже включены расходы на доставку, разгрузку-погрузку, упаковку, маркировку и страхование. Заявки от желающих предоставить пожарно-спасательной службе снегоболотоход принимают до 2 июня. После заключения контракта у поставщика будет 120 дней на доставку транспорта в Омск.

Напомним, в минувшие выходные в Омской области потушили 10 возгораний в лесах. Шесть пожаров произошли на территории Тевризского, Муромцевского, Большеуковского, Называевского и Омского районов.

Север в огне. За два выходных дня в Омской области случилось десять лесных пожаров
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#Юлия Истомина#Транспорт#Аукцион#Пожарно-спасательная часть#Пожары#Техника#Общество#Новости#Омск
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