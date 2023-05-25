На будущее. Омская пожарно-спасательная служба потратит 9 млн рублей на болотоход

На приобретение снегоболотохода в ПСС Омской области готовы потратить почти 9 млн рублей. В цену контракта уже включены расходы на доставку, разгрузку-погрузку, упаковку, маркировку и страхование. Заявки от желающих предоставить пожарно-спасательной службе снегоболотоход принимают до 2 июня. После заключения контракта у поставщика будет 120 дней на доставку транспорта в Омск.