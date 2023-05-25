Молодой омич обокрал бывшего работодателя и потратил деньги на батутный парк

На допросе молодой человек рассказал, что за 5 дней до преступления его уволили из пункта проката. Аккумуляторные батареи он вынес из вагончика и спрятал в кустах, но когда вернулся, на месте их не оказалось. С части похищенной выручки омич раздал долги, остальное потратил на развлечения — батуты.