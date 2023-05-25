Молодой омич обокрал бывшего работодателя и потратил деньги на батутный парк

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В полицию Омска с заявлением о краже обратился 40-летний предприниматель, владелец проката электромобилей в парке в Советском округе. Он сообщил, что неизвестный украл дневную выручку в размере 17 тысяч рублей и 7 аккумуляторных батарей от детских электрокаров.
В помещение проката злоумышленник проник ночью. Как отметили полицейские, порядок в вагончике не был нарушен. А значит, что злоумышленник знал, где лежит имущество. Подозрение пало на бывшего работника пункта проката. 18-летнего жителя Советского округа задержали в квартире родственников на улице Заозерной.
На допросе молодой человек рассказал, что за 5 дней до преступления его уволили из пункта проката. Аккумуляторные батареи он вынес из вагончика и спрятал в кустах, но когда вернулся, на месте их не оказалось. С части похищенной выручки омич раздал долги, остальное потратил на развлечения — батуты.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Это первое престпление молодого человека.