Мальчики в больнице. В Омске водитель иномарки наехал во дворе на детей

Инцидент произошел накануне, 24 мая, в Октябрьском округе. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали о случившемся примерно в 20 часов. По информации полицейских, мужчина 1968 года рождения был за рулем автомобиля марки Toyota Camry. Он двигался по междворовому проезду и в районе дома № 12 по улице Кузнецова сбил двух ребят — мальчиков 2011 года рождения.