Мальчики в больнице. В Омске водитель иномарки наехал во дворе на детей

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Инцидент произошел накануне, 24 мая, в Октябрьском округе. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали о случившемся примерно в 20 часов. По информации полицейских, мужчина 1968 года рождения был за рулем автомобиля марки Toyota Camry. Он двигался по междворовому проезду и в районе дома № 12 по улице Кузнецова сбил двух ребят — мальчиков 2011 года рождения.
Маленькие пешеходы получили травмы, их госпитализировали. По факту случившегося в Госавтоинспекции запустили проверку. Полиция выяснит все детали и обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 писал о массовой аварии на Красном Пути, в которой оказались задействованы сразу четыре машины. Известно, что ехавший в одной из иномарок юный пассажир при столкновении получил травмы. Мальчику 2021 года рождения понадобилась медицинская помощь.
Накануне же, 24 мая, в городе случилось еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. При столкновении двух иномарок пострадал 16-летний подросток.