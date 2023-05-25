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Мальчики в больнице. В Омске водитель иномарки наехал во дворе на детей

25 мая 2023, 03:02
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

В Омске водитель Toyota наехал во дворе на двух детей

Полицейским предстоит выяснить причины возникновения ДТП.

Инцидент произошел накануне, 24 мая, в Октябрьском округе. Сотрудники региональной Госавтоинспекции узнали о случившемся примерно в 20 часов. По информации полицейских, мужчина 1968 года рождения был за рулем автомобиля марки Toyota Camry. Он двигался по междворовому проезду и в районе дома № 12 по улице Кузнецова сбил двух ребят — мальчиков 2011 года рождения.

Маленькие пешеходы получили травмы, их госпитализировали. По факту случившегося в Госавтоинспекции запустили проверку. Полиция выяснит все детали и обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 писал о массовой аварии на Красном Пути, в которой оказались задействованы сразу четыре машины. Известно, что ехавший в одной из иномарок юный пассажир при столкновении получил травмы. Мальчику 2021 года рождения понадобилась медицинская помощь.

Накануне же, 24 мая, в городе случилось еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. При столкновении двух иномарок пострадал 16-летний подросток.

Пострадал подросток. В Омске иномарка вылетела на красный на оживленном перекрестке
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Происшествия#Общество#ДТП#Авария#ДТП с пострадавшими#ДТП с ребенком
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