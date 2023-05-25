«Куча растет». Омич рассказал об управляющей компании, сваливающей мусор во дворе

На прошлой неделе аналогичный случай произошел в Советском округе. В поселке Николаевка неизвестные на двух грузовых «ГАЗелях» сваливали мусор рядом с рекой. Женщина сняла нарушителей на видео, мужчины при этом поспешили уехать.