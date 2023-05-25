«Куча растет». Омич рассказал об управляющей компании, сваливающей мусор во дворе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В редакцию Города55 обратился один из жителей Октябрьского округа Омска. По словам мужчины, рядом с его домом устроили свалку. Виновником беспорядка местный житель считает местную управляющую компанию.
«18 мая УК „Коммунсервис“ привезла полную „Газель“ всякого хлама, неизвестно откуда, но к дому Братская, 21. За неделю еще не раз привозили. Куча хлама (мусор, старая сломанная мебель, старый стройматериал). Писали депутату Концедалову, звонили в УК, но никому ничего не надо. Куча только растет», — рассказал омич и подтвердил свои слова видеозаписью.
На прошлой неделе аналогичный случай произошел в Советском округе. В поселке Николаевка неизвестные на двух грузовых «ГАЗелях» сваливали мусор рядом с рекой. Женщина сняла нарушителей на видео, мужчины при этом поспешили уехать.