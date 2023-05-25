Красивые, но коварные. Омские леса обработают от максимально опасных бабочек

Обработка будет проводиться биологическим препаратом Дефилигнум, СК в период с 29 мая по 13 июня 2023 года. Работы будут вестись только в наиболее востребованных участках 1 категории приоритетности, в том числе вблизи населенных пунктов, в рекреационных зонах, вдоль автомобильных дорог и в потенциальных путях возможной миграции шелкопряда.