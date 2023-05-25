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Красивые, но коварные. Омские леса обработают от максимально опасных бабочек

25 мая 2023, 09:38
Фото: Главное управление лесного хозяйства

Омские леса перед летом обработают от непарного шелкопряда

Насекомые способны уничтожить целый лес за один сезон.

Главное управление лесного хозяйства планирует провести наземную обработку лесов против непарного шелкопряда сразу в нескольких районах региона:

  • Большереченском;
  • Калачинском;
  • Горьковском;
  • Омском;
  • Кормиловском;
  • Саргатском;
  • Азовском;
  • Черлакском;
  • Оконешниковском.

Обработка будет проводиться биологическим препаратом Дефилигнум, СК в период с 29 мая по 13 июня 2023 года. Работы будут вестись только в наиболее востребованных участках 1 категории приоритетности, в том числе вблизи населенных пунктов, в рекреационных зонах, вдоль автомобильных дорог и в потенциальных путях возможной миграции шелкопряда.

Обработка будет проводиться в утренние или вечерние часы при отсутствии осадков и обильных рос. Биопрепарат действует избирательно, не оказывая влияния на флору и фауну леса, включая медоносных пчел, однако он повреждает пищеварительную систему гусениц непарного шелкопряда, чтобы те не могли поглощать кору деревьев.

В прошлом году насекомое охватило порядка 28 га леса, однако массовой гибели лесов от непарного шелкопряда в регионе пока не случалось.

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#Ольга Акамова#Шелкопряд#Насекомые#Гусеницы#Новости#Омская область#Омск
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