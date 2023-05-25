Красивые, но коварные. Омские леса обработают от максимально опасных бабочек

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Главное управление лесного хозяйства планирует провести наземную обработку лесов против непарного шелкопряда сразу в нескольких районах региона:
Обработка будет проводиться биологическим препаратом Дефилигнум, СК в период с 29 мая по 13 июня 2023 года. Работы будут вестись только в наиболее востребованных участках 1 категории приоритетности, в том числе вблизи населенных пунктов, в рекреационных зонах, вдоль автомобильных дорог и в потенциальных путях возможной миграции шелкопряда.
Обработка будет проводиться в утренние или вечерние часы при отсутствии осадков и обильных рос. Биопрепарат действует избирательно, не оказывая влияния на флору и фауну леса, включая медоносных пчел, однако он повреждает пищеварительную систему гусениц непарного шелкопряда, чтобы те не могли поглощать кору деревьев.
В прошлом году насекомое охватило порядка 28 га леса, однако массовой гибели лесов от непарного шелкопряда в регионе пока не случалось.