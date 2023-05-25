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Published Сегодня, 10:56

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Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала

25 мая 2023, 10:56
Фото: Город55
На панихиду собрались все бывшие губернаторы Омской области и многие бывшие мэры.

Сегодня, 25 мая, в Омске прощались с Владимиром Алексеевичем Варнавским — бессменным спикером Законодательного собрания Омской области на протяжении почти 30 лет, одним из самых влиятельных политиков нашего региона. На гражданскую панихиду, проходившую в Концертном зале филармонии, собрались все видные представители политических, предпринимательских и культурных кругов.

Начало прощания было запланировано на 11:00, но уже за полчаса до этого у Концертного зала стояли автобусы и люди с цветами.

У Концертного зала с венкамиУ Концертного зала с венками
Автобусы у Концертного залаАвтобусы у Концертного зала
У Концертного зала с венками
Фото: Город55

Постепенно народ накапливался, причем иногда приходили целыми бизнес-группами. Депутаты Законодательного собрания Дмитрий Шишкин и Игорь Попов (генеральный директор и вице-президент ОАО «Высокие технологии» соответственно) вдвоем принесли венок. С ними пришел Сергей Морев — олигарх, который считается бенефициаром «Высоких технологий», управляющих агрегатным заводом. Еще один человек в кадре - Максим Астафьев, депутат Омского городского совета, с 2015 года возглавлявший на агрегатном дирекцию по коммуникациям.

Астафьев, Морев, Шишкин и ПоповАстафьев, Морев, Шишкин и Попов
Шишкин и ПоповШишкин и Попов
Астафьев, Морев, Шишкин и Попов
Фото: Город55

Надо признать, что Морев позировал явно неохотно.

Сергей МоревСергей Морев
Сергей Морев
Фото: Город55

Об Илье Николине (владельце сети автосервисов «Реактор», главе областного союза предпринимателей) можно было сказать то же самое.

Илья НиколинИлья Николин
Илья Николин
Фото: Город55

На панихиду пришли директор «Омских кабельных сетей» Олег Афанасьев…

Олег АфанасьевОлег Афанасьев
Олег Афанасьев
Фото: Город55

...и известный строитель Валерий Кокорин.

Валерий КокоринВалерий Кокорин
Валерий Кокорин
Фото: Город55

Культурная общественность собиралась тоже: одним из первых пришел директор театра драмы и комедии «Галерка» Владимир Витько.

Владимир ВитькоВладимир Витько
Владимир Витько
Фото: Город55

Бывший глава областного Минздрава Андрей Стороженко, скрашивая минуты ожидания, вел светскую беседу с Моревым.

Стороженко и МоревСтороженко и Морев
Стороженко и Морев
Фото: Город55

Когда в последний раз омские СМИ писали о Сергее Бабурине — депутате Госдумы, кандидате в президенты, лидере «Российского общенародного союза»? Сегодня он напомнил о себе сам. Вместе с ним в кадр попал Виктор Лапухин, бывший глава Минкульта, нынешний директор Драмтеатра.

БабуринБабурин
Сергей БабуринСергей Бабурин
Бабурин
Фото: Город55

Юрий Тетянников (бывший глава областного отделения «Единой России», бывший первый вице-спикер Городского совета, бывший замглавы Советского округа) пришел на панихиду в компании Геннадия Долматова, главы Омского района (действующего)...

Юрий Тетянников и Геннадий ДолматовЮрий Тетянников и Геннадий Долматов
Юрий Тетянников и Геннадий Долматов
Фото: Город55

…а бывший мэр Вячеслав Двораковский — в компании Юрия Карючина, в 2015–2018 годах руководившего аппаратом губернатора. На переднем плане — Владимир Шалак, при Двораковском возглавлявший департамент культуры мэрии, справа — действующий директор омского яхт-клуба Сергей Щербаков.

Двораковский, Карючин, Шалак, ЩербаковДвораковский, Карючин, Шалак, Щербаков
Двораковский, Карючин, Шалак, Щербаков
Фото: Город55

У Концертного Двораковский встретился со старыми коллегами — бывшим спикером Горсовета Галиной Горст и бывшим главой «Мостовика» Олегом Шишовым.

Двораковский и ГорстДвораковский и Горст
Двораковский и ШишовДвораковский и Шишов
Двораковский и Горст
Фото: Город55

Группу «бывших» украсили экс-депутаты Горсовета Юрий Федотов и Александр Иванов (последний отрастил роскошную бороду).

Юрий ФедотовЮрий Федотов
Александр ИвановАлександр Иванов
Юрий Федотов

В целом бывшие политики и действующие бизнесмены пришли самыми первыми — вместе с депутатами Законодательного собрания. У крыльца долго стоял Александр Артемов (первый вице-спикер регионального парламента, теперь исполняющий обязанности спикера и в перспективе могущий занять этот пост на постоянной основе).

Александр АртемовАлександр Артемов
Александр Артемов
Фото: Город55

Действующие депутаты Городского совета долго скапливались в отдалении и подошли уже единой колонной — во главе со спикером Владимиром Корбутом, вместе с сотрудниками мэрии.

Депутаты ГорсоветаДепутаты Горсовета
Провозин, Сахань, АрчибасовПровозин, Сахань, Арчибасов
Куприянов-младший, Фомин, МахиняКуприянов-младший, Фомин, Махиня
СтуденикинСтуденикин
Ольга ПарфеноваОльга Парфенова
Лицкевич, ПутинцевЛицкевич, Путинцев
Депутаты Горсовета
Фото: Город55

Двери Концертного зала открылись в 11:00. Зазвучала траурная музыка, собравшиеся с букетами и венками медленно потянулись внутрь. Каждый ненадолго останавливался у гроба, рядом с которым сидели близкие покойного.

очередь к гробуочередь к гробу
почетный караулпочетный караул
у гробау гроба
портретпортрет
Двораковский у гробаДвораковский у гроба
очередь к гробу
Фото: Город55

Перед гробом на подушках лежали награды Варнавского.

орденаордена
ордена
Фото: Город55

Позже появились депутаты Государственной думы: бывшие (Виктор Шрейдер) и действующие (Андрей Алехин и Олег Смолин).

Виктор ШрейдерВиктор Шрейдер
Андрей АлехинАндрей Алехин
Виктор Шрейдер

Оксана Фадина и Игорь Антропенко подошли, когда время прощания было уже на исходе — вместе с врио главы региона Виталием Хоценко, бывшими губернаторами Александром Бурковым и Виктором Назаровым, действующими министрами облправительства.

Виталий Хоценко Виталий Хоценко
Александр БурковАлександр Бурков
МураховскийМураховский
Николай ДрофаНиколай Дрофа
Виталий Хоценко
Фото: Город55

Кстати, Леонид Полежаев появился чуть раньше и скромно стоял у крыльца.

Леонид ПолежаевЛеонид Полежаев
Леонид Полежаев
Фото: Город55

Подход к гробу областного правительства явно был задуман как финальная часть всего прощания. Сначала подошел Хоценко (после этого долго говоривший с семьей покойного), потом Назаров и Бурков, за ними — министры.

У гроба с венкомУ гроба с венком
Бурков у гробаБурков у гроба
Бурков и НазаровБурков и Назаров
Бурков и Назаров у гробаБурков и Назаров у гроба
Бурков, Назаров, ХоценкоБурков, Назаров, Хоценко
Юрий ТрофимовЮрий Трофимов
Олег Заремба, Александр МураховскийОлег Заремба, Александр Мураховский
У гроба с венком
Фото: Город55

Оксана Фадина у гроба не могла сдержать слезы.

Оксана Фадина у гробаОксана Фадина у гроба
Оксана Фадина у гроба
Фото: Город55

Какое-то время все ждали на улице.

У Концертного залаУ Концертного зала
ГоловачевГоловачев
КормилецКормилец
У Концертного зала
Фото: Город55

Наконец, гроб вынесли. За ним в первых рядах шли близкие покойного, губернаторы (двое бывших, один исполняющий обязанности) и первый вице-спикер ЗС Артемов.

Вынос гробаВынос гроба
Люди за гробомЛюди за гробом
несут портретнесут портрет
Вынос гроба
Фото: Город55

Похороны состоялись на Старо-Северном мемориальном кладбище.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Владимир Варнавский
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