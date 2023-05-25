Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала

Постепенно народ накапливался, причем иногда приходили целыми бизнес-группами. Депутаты Законодательного собрания Дмитрий Шишкин и Игорь Попов (генеральный директор и вице-президент ОАО «Высокие технологии» соответственно) вдвоем принесли венок. С ними пришел Сергей Морев — олигарх, который считается бенефициаром «Высоких технологий», управляющих агрегатным заводом. Еще один человек в кадре - Максим Астафьев, депутат Омского городского совета, с 2015 года возглавлявший на агрегатном дирекцию по коммуникациям.