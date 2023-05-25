Как Омск простился с Владимиром Варнавским. Фоторепортаж из Концертного зала

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Сегодня, 25 мая, в Омске прощались с Владимиром Алексеевичем Варнавским — бессменным спикером Законодательного собрания Омской области на протяжении почти 30 лет, одним из самых влиятельных политиков нашего региона. На гражданскую панихиду, проходившую в Концертном зале филармонии, собрались все видные представители политических, предпринимательских и культурных кругов.
Начало прощания было запланировано на 11:00, но уже за полчаса до этого у Концертного зала стояли автобусы и люди с цветами.
Постепенно народ накапливался, причем иногда приходили целыми бизнес-группами. Депутаты Законодательного собрания Дмитрий Шишкин и Игорь Попов (генеральный директор и вице-президент ОАО «Высокие технологии» соответственно) вдвоем принесли венок. С ними пришел Сергей Морев — олигарх, который считается бенефициаром «Высоких технологий», управляющих агрегатным заводом. Еще один человек в кадре - Максим Астафьев, депутат Омского городского совета, с 2015 года возглавлявший на агрегатном дирекцию по коммуникациям.
Надо признать, что Морев позировал явно неохотно.
Об Илье Николине (владельце сети автосервисов «Реактор», главе областного союза предпринимателей) можно было сказать то же самое.
На панихиду пришли директор «Омских кабельных сетей» Олег Афанасьев…
...и известный строитель Валерий Кокорин.
Культурная общественность собиралась тоже: одним из первых пришел директор театра драмы и комедии «Галерка» Владимир Витько.
Бывший глава областного Минздрава Андрей Стороженко, скрашивая минуты ожидания, вел светскую беседу с Моревым.
Когда в последний раз омские СМИ писали о Сергее Бабурине — депутате Госдумы, кандидате в президенты, лидере «Российского общенародного союза»? Сегодня он напомнил о себе сам. Вместе с ним в кадр попал Виктор Лапухин, бывший глава Минкульта, нынешний директор Драмтеатра.
Юрий Тетянников (бывший глава областного отделения «Единой России», бывший первый вице-спикер Городского совета, бывший замглавы Советского округа) пришел на панихиду в компании Геннадия Долматова, главы Омского района (действующего)...
…а бывший мэр Вячеслав Двораковский — в компании Юрия Карючина, в 2015–2018 годах руководившего аппаратом губернатора. На переднем плане — Владимир Шалак, при Двораковском возглавлявший департамент культуры мэрии, справа — действующий директор омского яхт-клуба Сергей Щербаков.
У Концертного Двораковский встретился со старыми коллегами — бывшим спикером Горсовета Галиной Горст и бывшим главой «Мостовика» Олегом Шишовым.
Группу «бывших» украсили экс-депутаты Горсовета Юрий Федотов и Александр Иванов (последний отрастил роскошную бороду).
В целом бывшие политики и действующие бизнесмены пришли самыми первыми — вместе с депутатами Законодательного собрания. У крыльца долго стоял Александр Артемов (первый вице-спикер регионального парламента, теперь исполняющий обязанности спикера и в перспективе могущий занять этот пост на постоянной основе).
Действующие депутаты Городского совета долго скапливались в отдалении и подошли уже единой колонной — во главе со спикером Владимиром Корбутом, вместе с сотрудниками мэрии.
Двери Концертного зала открылись в 11:00. Зазвучала траурная музыка, собравшиеся с букетами и венками медленно потянулись внутрь. Каждый ненадолго останавливался у гроба, рядом с которым сидели близкие покойного.
Перед гробом на подушках лежали награды Варнавского.
Позже появились депутаты Государственной думы: бывшие (Виктор Шрейдер) и действующие (Андрей Алехин и Олег Смолин).
Оксана Фадина и Игорь Антропенко подошли, когда время прощания было уже на исходе — вместе с врио главы региона Виталием Хоценко, бывшими губернаторами Александром Бурковым и Виктором Назаровым, действующими министрами облправительства.
Кстати, Леонид Полежаев появился чуть раньше и скромно стоял у крыльца.
Подход к гробу областного правительства явно был задуман как финальная часть всего прощания. Сначала подошел Хоценко (после этого долго говоривший с семьей покойного), потом Назаров и Бурков, за ними — министры.
Оксана Фадина у гроба не могла сдержать слезы.
Какое-то время все ждали на улице.
Наконец, гроб вынесли. За ним в первых рядах шли близкие покойного, губернаторы (двое бывших, один исполняющий обязанности) и первый вице-спикер ЗС Артемов.
Похороны состоялись на Старо-Северном мемориальном кладбище.