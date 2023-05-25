«Газпром нефть» научила искусственный интеллект разрабатывать автомобильные масла

Для создания новой рецептуры моторного масла пользователь вносит в систему основные параметры будущего продукта – вязкость, плотность, щелочное число и пр. Также в системе указываются спецификации автомобильного оборудования, на котором будут использованы смазочные материалы. Цифровая платформа «Газпром нефти» с помощью алгоритма машинного обучения сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик с накопленной за 15 лет исследовательской базой лабораторных тестов и опытно-промышленных испытаний. По итогам анализа система в автоматическом режиме моделирует наиболее оптимальные комбинации основы смазочных материалов и пакета присадок. Предложенные новые составы тестируются специалистами на высокотехнологичном оборудовании Научно-исследовательского центра смазочных материалов во Фрязине Московской области. Такой подход позволяет ученым брать в работу рецептуры только с высоким потенциалом и сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик. После лабораторных исследований рецептура автомобильного масла тестируется в реальных условиях эксплуатации.