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«Газпром нефть» научила искусственный интеллект разрабатывать автомобильные масла

25 мая 2023, 10:02
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть – смазочные материалы» – оператор бизнеса масел «Газпром нефти» – запустил первую в России цифровую систему для создания многокомпонентных рецептур моторных масел.

Технологическое решение «Алхимик» на основе искусственного интеллекта позволяет сократить временной интервал от разработки до запуска нового продукта в промышленное производство с полугода до 1-2 месяцев. С помощью цифровой платформы специалисты «Газпром нефти» уже усовершенствовали более 200 рецептур моторных, трансмиссионных и гидравлических масел.

Для создания новой рецептуры моторного масла пользователь вносит в систему основные параметры будущего продукта  вязкость, плотность, щелочное число и пр. Также в системе указываются спецификации автомобильного оборудования, на котором будут использованы смазочные материалы. Цифровая платформа «Газпром нефти» с помощью алгоритма машинного обучения сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик с накопленной за 15 лет исследовательской базой лабораторных тестов и опытно-промышленных испытаний. По итогам анализа система в автоматическом режиме моделирует наиболее оптимальные комбинации основы смазочных материалов и пакета присадок. Предложенные новые составы тестируются специалистами на высокотехнологичном оборудовании Научно-исследовательского центра смазочных материалов во Фрязине Московской области. Такой подход позволяет ученым брать в работу рецептуры только с высоким потенциалом и сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик. После лабораторных исследований рецептура автомобильного масла тестируется в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Стоян Васев

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«С запуском уникального цифрового сервиса «Алхимик» мы завершили формирование единого технологического комплекса, охватывающего весь жизненный цикл смазочных материалов – от создания рецептур в собственном Научно-исследовательском центре до сопровождения работы масел в технике и оборудовании сервисом G-Lab. Инновационные решения позволяют «Газпромнефть – СМ» оперативно реагировать на любые запросы рынка и формировать новые отраслевые решения для широкого спектра автомобильной и специализированной техники».
#Нефть#Экономика#Промышленность#Общество#Омск#Омская область
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