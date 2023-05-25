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Updated Сегодня, 18:23

Электронная подача документов в вузы будет преобладающей в 2023 году

25 мая 2023, 18:22
В 2023 году электронная подача документов в вузы станет преобладающей, заявил министр науки и высшего образования, Валерий Фальков, в интервью телеканалу «Россия 24».

Фальков отметил, что каждая приёмная кампания в вузы уникальна по-своему, пишет RT.

Министр рассказал об особенностях текущей приёмной кампании. Он указал, что электронная подача документов будет преобладающим способом подачи в этом году, как сообщает РИА Новости.

Фальков также сообщил, что система «Поступление в вуз онлайн» была усовершенствована в этом году и лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. Он отметил, что тестирование практически завершено.

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