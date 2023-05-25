Электронная подача документов в вузы будет преобладающей в 2023 году

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Фальков отметил, что каждая приёмная кампания в вузы уникальна по-своему, пишет RT.
Министр рассказал об особенностях текущей приёмной кампании. Он указал, что электронная подача документов будет преобладающим способом подачи в этом году, как сообщает РИА Новости.
Фальков также сообщил, что система «Поступление в вуз онлайн» была усовершенствована в этом году и лучше интегрирована с единым порталом государственных услуг. Он отметил, что тестирование практически завершено.