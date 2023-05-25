Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Изображение материала

Дождь, туман и тепло. Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Омской области

25 мая 2023, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация
Особых «температурных качель» в Омской области в ближайшие дни не ожидается.

Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе в последующие три дня будет стабильно хорошая погода. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

Так, в пятницу ночью, 26 мая, столбик термометра покажет +5… +10 градусов, местами будет 0. Прогнозируются небольшой дождь и туман. В дневное время воздух прогреется до +20… +25 градусов. Осадков не ожидается. Северо-восточный, восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В субботу ночью, 27 мая, температура воздуха будет на том же уровне, что и была 26 мая. Днем потеплеет до +20… +25 градусов. Осадков не обещают. Поднимается восточный, юго-восточный ветер с порывами 6-11 м/с.

В воскресенье ночью, 28 мая, ожидается +5… +10 градусов, местами 0. В светлое время суток температура воздуха составит +20… +25 градусов, без осадков. Порывы восточного, юго-восточного ветра будут на уровне 6-11 м/с.

Север в огне. За два выходных дня в Омской области случилось десять лесных пожаров
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Погода#Погода в Омске#Погода на выходных#Дождь#Туман#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Неожиданно. Замминистра региональной политики Омской области Олеся Потапова уйдет со своего поста
Сегодня, 08:38
В Омской области сменились главы двух городских поселений
Сегодня, 08:12
Хоценко возглавил антитеррористическую комиссию Омской области
Сегодня, 08:43
Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель
Сегодня, 05:23
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 03:00