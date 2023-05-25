Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, в регионе в последующие три дня будет стабильно хорошая погода. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.
Так, в пятницу ночью, 26 мая, столбик термометра покажет +5… +10 градусов, местами будет 0. Прогнозируются небольшой дождь и туман. В дневное время воздух прогреется до +20… +25 градусов. Осадков не ожидается. Северо-восточный, восточный ветер задует со скоростью 6-11 м/с.
В субботу ночью, 27 мая, температура воздуха будет на том же уровне, что и была 26 мая. Днем потеплеет до +20… +25 градусов. Осадков не обещают. Поднимается восточный, юго-восточный ветер с порывами 6-11 м/с.
В воскресенье ночью, 28 мая, ожидается +5… +10 градусов, местами 0. В светлое время суток температура воздуха составит +20… +25 градусов, без осадков. Порывы восточного, юго-восточного ветра будут на уровне 6-11 м/с.