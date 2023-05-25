Дачникам приготовиться. В Омской области ожидаются заморозки на почве до -5 градусов

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, с 26 по 28 мая в Омской области ожидаются заморозки в травостое от 0 до -5 градусов. В связи с этим, региональное МЧС дало рекомендации омичам.
«Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует владельцам земельных участков обеспечить укрытие сельскохозяйственных культур полимерной пленкой или нетканым материалом. Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям», — рассказали в ведомстве.
В целом же, в последующие три дня в регионе ожидается стабильно хорошая погода. Максимальная температура воздуха составит +25 градусов. Возможен туман и небольшой дождь.