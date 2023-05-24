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«Заслуга омичей». Путин наградил экс-губернатора Александра Буркова орденом Почета

24 мая 2023, 02:33
Фото: Город55

Путин наградил экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета

Бывший глава региона отметил, что эту награду ему помогли получить омичи.

Стало известно о том, что бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил высокую награду от главы государства. Президент России Владимир Путин лично вручил ему орден Почета.

Бурков признался, что для него это большая честь. Награду он решил разделить с жителями Омской области, так как здесь уроженец Свердловской области проработал не один год.

Фото: телеграм-канал врио губернатора Омской области Виталия Хоценко
«В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей: открытых, добрых, отзывчивых людей с крепким сибирским характером», — сказал экс-губернатор региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что Александр Бурков добровольно ушел в отставку в конце марта этого года. На его место пришел председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который сейчас является временным руководителем Омской области. Он поздравил бывшего главу региона с получением столь высокой награды.

Выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре.

Александр Бурков прокомментировал свою отставку с поста губернатора
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Владимир Путин#Александр Бурков#Политика#Орден Почета#Награда
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