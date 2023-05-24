«Заслуга омичей». Путин наградил экс-губернатора Александра Буркова орденом Почета

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Стало известно о том, что бывший губернатор Омской области Александр Бурков получил высокую награду от главы государства. Президент России Владимир Путин лично вручил ему орден Почета.
Бурков признался, что для него это большая честь. Награду он решил разделить с жителями Омской области, так как здесь уроженец Свердловской области проработал не один год.
«В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей: открытых, добрых, отзывчивых людей с крепким сибирским характером», — сказал экс-губернатор региона в своем телеграм-канале.
Напомним, что Александр Бурков добровольно ушел в отставку в конце марта этого года. На его место пришел председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который сейчас является временным руководителем Омской области. Он поздравил бывшего главу региона с получением столь высокой награды.
Выборы губернатора Омской области состоятся в сентябре.