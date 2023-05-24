Все зависит от нас. Омская яблоня претендует на звание главного дерева страны

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:55
Россияне могут самостоятельно выбрать, кто из участников конкурса «Российское дерево года 2023» заслуживает звание «Дерево года». Голосование уже началось. В масштабном состязании участвуют деревья со статусом памятника природы, растущие в самых разных уголках страны. В общей сложности в списке насчитывается 69 номинантов.
Среди участников также можно найти Сибирскую яблоню, растущую рядом с Омским государственным историко-краеведческим музеем. Известно, что дереву 100 лет. Зеленый долгожитель до сих пор цветет и плодоносит. Омичи могут отдать голос за «своего» номинанта, яблоне дан номер девять.
По сути всем известную Сибирскую яблоню можно назвать приезжей. Это первое завезенное в регион плодовое растение. Его семена привез военный Павел Яшеров из Забайкалья в 1889 году, а потом эти деревья начали использовать для лесополос, вид хорошо прижился на территории Омской области.
Отметим, что многие омичи также ценили старейшую белую иву у здания «Водоканала». После урагана в прошлом году она сильно повредилась, из-за чего долго решалась судьба дерева. Оно представляло угрозу прохожим, так что было решено снести оставшуюся часть ивы. Перед этим работники администрации взяли с нее несколько отростков, чтобы высадить их в сквере им. 30 лет ВЛКСМ за «Водоканалом» и на участках городских школ.