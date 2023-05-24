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Все зависит от нас. Омская яблоня претендует на звание главного дерева страны

24 мая 2023, 07:45
Фото: Город55
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Омская яблоня претендует на звание главного дерева страны

На момент публикации за дерево проголосовали 109 человек.

Россияне могут самостоятельно выбрать, кто из участников конкурса «Российское дерево года 2023» заслуживает звание «Дерево года». Голосование уже началось. В масштабном состязании участвуют деревья со статусом памятника природы, растущие в самых разных уголках страны. В общей сложности в списке насчитывается 69 номинантов.

Среди участников также можно найти Сибирскую яблоню, растущую рядом с Омским государственным историко-краеведческим музеем. Известно, что дереву 100 лет. Зеленый долгожитель до сих пор цветет и плодоносит. Омичи могут отдать голос за «своего» номинанта, яблоне дан номер девять.

По сути всем известную Сибирскую яблоню можно назвать приезжей. Это первое завезенное в регион плодовое растение. Его семена привез военный Павел Яшеров из Забайкалья в 1889 году, а потом эти деревья начали использовать для лесополос, вид хорошо прижился на территории Омской области.

Отметим, что многие омичи также ценили старейшую белую иву у здания «Водоканала». После урагана в прошлом году она сильно повредилась, из-за чего долго решалась судьба дерева. Оно представляло угрозу прохожим, так что было решено снести оставшуюся часть ивы. Перед этим работники администрации взяли с нее несколько отростков, чтобы высадить их в сквере им. 30 лет ВЛКСМ за «Водоканалом» и на участках городских школ.

Дереву — жить! Стала известна судьба столетней ивы у «Водоканала» в центре Омска
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Общество#Яблоня#Памятник природы#Конкурс#Историко-краеведческий музей#Голосование
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