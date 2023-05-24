Все зависит от нас. Омская яблоня претендует на звание главного дерева страны

Отметим, что многие омичи также ценили старейшую белую иву у здания «Водоканала». После урагана в прошлом году она сильно повредилась, из-за чего долго решалась судьба дерева. Оно представляло угрозу прохожим, так что было решено снести оставшуюся часть ивы. Перед этим работники администрации взяли с нее несколько отростков, чтобы высадить их в сквере им. 30 лет ВЛКСМ за «Водоканалом» и на участках городских школ.