Врач рассказала, какие продукты следует исключить при повышенной кислотности желудка

Поведенческие факторы и пищевые привычки также могут влиять на уровень кислотности и провоцировать симптомы даже у людей без нарушений ЖКТ. Пациентам рекомендуется изменить образ жизни в сторону более здорового, включая употребление пищи в небольших порциях, избегание жирных, острых, копченых, газированных и алкогольных продуктов, отказ от курения, а также освоение методов контроля стресса, таких как медитация или практики осознанности.