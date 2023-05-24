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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Врач рассказала, какие продукты следует исключить при повышенной кислотности желудка

24 мая 2023, 16:02
Согласно словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, повышенная кислотность желудка может негативно сказаться на пищеварении и стать предрасполагающим фактором для развития заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Чтобы определить уровень кислотности, необходимо обратить внимание на симптомы, такие как изжога, отрыжка, метеоризм и боль в верхней части живота. Врачи проводят исследования крови, такие как анализ на гастропанель или фиброгастродуоденоскопию, чтобы поставить точный диагноз, пишет Pravda.Ru.

В случае подтверждения повышенного уровня кислотности, пациентам назначается лечение и специальная диета, чтобы избежать осложнений, таких как внутреннее кровотечение или возникновение опухолей в желудочно-кишечном тракте.

Диета при повышенной кислотности желудка включает исключение из рациона острых, кислых, алкогольных и кофейных продуктов, а также продуктов, усиливающих кислотность, таких как лук, цитрусовые, помидоры, томатные супы, кетчуп, шоколад и сладкие газированные напитки.

Поведенческие факторы и пищевые привычки также могут влиять на уровень кислотности и провоцировать симптомы даже у людей без нарушений ЖКТ. Пациентам рекомендуется изменить образ жизни в сторону более здорового, включая употребление пищи в небольших порциях, избегание жирных, острых, копченых, газированных и алкогольных продуктов, отказ от курения, а также освоение методов контроля стресса, таких как медитация или практики осознанности.

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