Врач рассказала, какие продукты следует исключить при повышенной кислотности желудка

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Чтобы определить уровень кислотности, необходимо обратить внимание на симптомы, такие как изжога, отрыжка, метеоризм и боль в верхней части живота. Врачи проводят исследования крови, такие как анализ на гастропанель или фиброгастродуоденоскопию, чтобы поставить точный диагноз, пишет Pravda.Ru.
В случае подтверждения повышенного уровня кислотности, пациентам назначается лечение и специальная диета, чтобы избежать осложнений, таких как внутреннее кровотечение или возникновение опухолей в желудочно-кишечном тракте.
Диета при повышенной кислотности желудка включает исключение из рациона острых, кислых, алкогольных и кофейных продуктов, а также продуктов, усиливающих кислотность, таких как лук, цитрусовые, помидоры, томатные супы, кетчуп, шоколад и сладкие газированные напитки.
Поведенческие факторы и пищевые привычки также могут влиять на уровень кислотности и провоцировать симптомы даже у людей без нарушений ЖКТ. Пациентам рекомендуется изменить образ жизни в сторону более здорового, включая употребление пищи в небольших порциях, избегание жирных, острых, копченых, газированных и алкогольных продуктов, отказ от курения, а также освоение методов контроля стресса, таких как медитация или практики осознанности.