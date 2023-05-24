ВЭБ. РФ планирует привлечь 10 трлн рублей в российскую экономику

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Таксономией назвали свод технологий и услуг, разработка которых критически важна для страны, сообщает 56orb.ru. Очевидно, что запуск новых разработок несет определенные риски для инвесторов, поэтому государство посредством таксономии планирует содействовать становлению новых проектов. Например, компаниям могут выделить более дешёвые кредиты в коммерческих банках, пишет «Коммерсант». Решение задач по оценке проектов предполагается возложить собственно на банки, ведением реестра сможет заняться ВЭБ.РФ, а проверку на соответствие будет осуществлять Банк России.
В то же время государство будет уделять больше внимания задачам по развитию венчурного рынка — через стимулирование вложений в стартапы, главные элементы современной передовой экономики. Инвестиции в стартапы, как правило, влекут за собой серьезные риски, и многие из этих стартапов в итоге не обеспечивают эффективных результатов. Поэтому в ВЭБ.РФ пришли к мысли о необходимости сделать ставку на так называемый портфельный подход — систему оценки эффективности инвестиций высокого риска не по отдельным проектам, а по итогам исследования целого портфеля.
Ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов напомнил, что если у портфеля не будет замечено общих убытков, 10–25% компаний достигнут успеха, а их технологии смогут подтвердить свою востребованность, то это можно будет воспринимать как основание для вывода: данный портфель разработали правильно. В Минэкономразвития приняли проект постановления, где есть тезисы о праве ВЭБ.РФ на риски и заключение о выделении на эти цели 50 миллиардов рублей.
Известно, что инструменты ВЭБ.РФ для стимулирования вложений уже активно задействуют в работе с весьма значимым эффектом. Среди этих инструментов особое внимание следует уделить антикризисным поручительствам, кредитам на сохранение рабочих мест и модернизацию, фабрике проектного финансирования.
На протяжении последних пяти лет ВЭБ.РФ под руководством Шувалова сосредоточил силы на интенсивном расширении пула инструментов поддержки и сферы для их применения: это относится к строительству школ, запуску нового городского транспорта, модернизации городских водоканалов. Основная цель каждого из проектов, которые запускают по всей стране, заключается в повышении качества жизни соотечественников. Деятельность ВЭБа и его партнеров связывают со множеством позитивных изменений, которые за минувшие пять лет улучшили жизнь более 27 миллионов наших сограждан, а совокупный объем инвестиций в экономику при этом достиг более 11 триллионов рублей.