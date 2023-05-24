ВЭБ. РФ планирует привлечь 10 трлн рублей в российскую экономику

На протяжении последних пяти лет ВЭБ.РФ под руководством Шувалова сосредоточил силы на интенсивном расширении пула инструментов поддержки и сферы для их применения: это относится к строительству школ, запуску нового городского транспорта, модернизации городских водоканалов. Основная цель каждого из проектов, которые запускают по всей стране, заключается в повышении качества жизни соотечественников. Деятельность ВЭБа и его партнеров связывают со множеством позитивных изменений, которые за минувшие пять лет улучшили жизнь более 27 миллионов наших сограждан, а совокупный объем инвестиций в экономику при этом достиг более 11 триллионов рублей.