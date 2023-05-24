В ТОП рейтинга вовлеченности страницы ВКонтакте вошёл бренд инструментов Denzel

«Мы из месяца в месяц увеличиваем аудиторию сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других социальных сетях. ВК – основная площадка, где на нас подписано больше всего пользователей, и к ней у нас особое внимание», – высказался о достижении руководитель департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов. По его мнению, разнообразие контента – от экспертных материалов, обзоров инструментов и оборудования до коротких роликов с DIY-лайфхаками – является основным залогом успеха для бренда. Помимо этого, Козлов напомнил, что в компании постоянно поддерживают коммуникацию с аудиторией в комментариях и сообщениях. А если подписчики задают вопросы, понимая, что обязательно получат ответ, то это всегда позитивно сказывается на росте вовлеченности.