В ТОП рейтинга вовлеченности страницы ВКонтакте вошёл бренд инструментов Denzel

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Сейчас стремительное развитие платформы продолжается: здесь появились новые разделы – “VK Клипы”, “Истории”, возникло больше возможностей для размещения таргетированной рекламы. Результатом изменений стало увеличение средней месячной аудитории на 6,9%. Отмечается рост числа пользователей (до рекордных 76,9 миллиона человек), числа созданных в России сообществ (на 28%); а охват соцсетью российской интернет-аудитории в сентябре прошлого года вышел на уровень 85%. Об этом информирует transsibinfo.com.
Крупные компании, в свою очередь, тоже продолжают наращивать присутствие в VK. Сеть стала удобным для маркетологов инструментом, который применяют для коммуникации с аудиторией, отслеживания реакции пользователей, установления обратной связи и для решения разнообразных вопросов, что в конечном итоге обеспечивает рост объема продаж. Подобная стратегия, по словам экспертов, способствует повышению уровня лояльности клиентов.
Недавно посвященный вопросам маркетинга Telegram-канал New Media опубликовал новый рейтинг вовлеченности, который который был составлен по данным JagaJam среди 458 брендов кроме нефтегаза и медиа. Он основывается на числе подписчиков, ежедневно взаимодействующих со страницей. На первом месте в рейтинге топ-20 разместилось сообщество сети кофеен One Price Coffee. Показатель вовлеченности в группе превысил 50% при 11,5 тыс. подписчиков. Второе место - у бренда инструмента и силового оборудования Denzel. Соцсети компании насчитывают более 70 тысяч подписчиков, а показатель их вовлеченности превышает 12%.
«Мы из месяца в месяц увеличиваем аудиторию сообщества “Denzel Россия” во “ВКонтакте” и в других социальных сетях. ВК – основная площадка, где на нас подписано больше всего пользователей, и к ней у нас особое внимание», – высказался о достижении руководитель департамента интернет-маркетинга компании «Мир инструмента» Артем Козлов. По его мнению, разнообразие контента – от экспертных материалов, обзоров инструментов и оборудования до коротких роликов с DIY-лайфхаками – является основным залогом успеха для бренда. Помимо этого, Козлов напомнил, что в компании постоянно поддерживают коммуникацию с аудиторией в комментариях и сообщениях. А если подписчики задают вопросы, понимая, что обязательно получат ответ, то это всегда позитивно сказывается на росте вовлеченности.
Стоит отметить, что в топ-5 вовлеченности включены также продуктовые сети «ВкусВилл» (7,09%) и «Дикси» (6,22%).