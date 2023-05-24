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Posted Вчера, 20:12

Published Вчера, 20:12

Modified Вчера, 20:14

Updated Вчера, 20:14

В России школьников могут обязать заниматься общественно-полезным трудом

24 мая 2023, 20:12
В России предлагают ввести обязательное общественно-полезное трудовое обучение для школьников, которое будет заключаться в уборке классов, посадке деревьев и помощи в библиотеках.

Документ уже внесен в Госдуму, пишет издание 360tv.ru.

Авторы законопроекта утверждают, что такой подход позволит взрастить в школьниках ответственность и чувство порядка, а также даст возможность освоить бытовые навыки, которые будут полезны в будущей жизни.

Законопроект предусматривает пересмотр действующего закона и отмену правила о согласии родителей на обязательные занятия, не предусмотренные школьной программой. 

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