В России школьников могут обязать заниматься общественно-полезным трудом

Posted Вчера, 20:12
Published Вчера, 20:12
Modified Вчера, 20:14
Updated Вчера, 20:14
Документ уже внесен в Госдуму, пишет издание 360tv.ru.
Авторы законопроекта утверждают, что такой подход позволит взрастить в школьниках ответственность и чувство порядка, а также даст возможность освоить бытовые навыки, которые будут полезны в будущей жизни.
Законопроект предусматривает пересмотр действующего закона и отмену правила о согласии родителей на обязательные занятия, не предусмотренные школьной программой.