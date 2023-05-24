В Омской области у придорожного кафе полностью сгорела фура

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
Вчера утром, 23 мая, недалеко от заведения общепита на 32 км дороги Омск-Калачинск водитель припарковал фуру. Примерно в 10:30 она начала гореть. Судя по фотографиям, внутри прицепа были емкости с неизвестным содержимым.
Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил весь грузовик на площади 20 кв м. Возгорание удалось ликвидировать только к 13:35. В региональном МЧС уточнили, что восстановлению фура уже не подлежит, хотя грузовой автомобиль был, можно сказать, новый (2021 года выпуска).
На месте работали восемь спасателей, было задействовано две пожарных машины. Причины случившегося станут известны позднее. Специалистам также предстоит оценить нанесенный материальный ущерб.
Ранее Город55 писал о возгорании пассажирского автобуса № 95. Он сошел с линии из-за неисправности тормозной системы, а после, когда водитель ждал техпомощи, внезапно загорелся.