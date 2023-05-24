В Омской области у придорожного кафе полностью сгорела фура

Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил весь грузовик на площади 20 кв м. Возгорание удалось ликвидировать только к 13:35. В региональном МЧС уточнили, что восстановлению фура уже не подлежит, хотя грузовой автомобиль был, можно сказать, новый (2021 года выпуска).