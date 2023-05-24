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В Омской области осудили мужчину за насилие над 13-летней девочкой

24 мая 2023, 05:53
Фото: 1MI
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Педофил отправится в колонию на 13 лет.

В Любинском районе Омской области вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в грабеже и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки.

В суде установили, что вечером 22 сентября 2022 года, обвиняемый, будучи пьяным, напал на незнакомую 13-летнюю девочку в поселке Любинский. Злоумышленник отобрал у нее смартфон, стоимостью 20 тысяч рублей, а затем совершил насильственные действия.

На крики девочки откликнулись прохожие, после чего подозреваемый убежал, но вскоре его задержали полицейские.

На допросе мужчина рассказал, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Злоумышленника приговорили к 13 годам колонии строго режима. Также осужденный должен будет выплатить полмиллиона рублей компенсации в пользу пострадавшей девочки.

Отметим, что по данным регионального следкома, фигурант осужден за совершение насилия, но в прокуратуре уточнили, что девочке вовремя пришли на помощь и преступник не окончил свое злодеяние.

Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать решение суда.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Насилие#Насилие над детьми#Грабеж#Приговор#Происшествия#Омск#Омская область
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