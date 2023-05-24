В Омской области ищут потомков солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Представители общественной организации «Казахи Омска» объявили о поиске потомков солдат Закирия Умертасова и Сызая Мусажанова. Уроженцы Омской области погибли в период Великой Отечественной войны. Останки одного из воинов нашли в деревне Трубники Западно-Двинского района (Тверская область) в 2000 году.
Один и сохранившихся солдатских медальонов принадлежал Умертасову Заки (а) рья 1923 года рождения по донесению. На медальоне написано, что он родился 1912 году. Имя при этом немного изменено — Умуртасов Захария. Солдата из аула Куньчук (Кучук), Тельмановского с. з. Исикульского района Омской области призвали в августе 1941 года. В мае 1942 года его объявили пропавшим без вести. Известно, что в 1950 году мать Бейсен (м)бенова Рак (х)има искала сына. Последнее место службы — 246 сд медсанбат 265, рядовой.
В Тверской области также спустя девять лет, в 2019 году, нашли останки солдата Сызая Мусажанова, который родился в Караталском с. с. Шербакульского района Омской области в 1914 году. Парня призвали в июле 1941 года, и спустя какое-то время он тоже пропал без вести.
Известно, что у 27-летнего мужчины в Шербакульском районе была семья — жена, дочь и сын. Об этом свидетельствуют данные архива района за 1940–1942 года. После 1945 года воевавшего родственника пытался найти племянник, но сейчас его уже нет в живых.
Всех, кто может помочь в этом деле, возможно, рассказать информацию о родных погибших солдат, просят обратиться в организацию «Казахи Омска» или связаться с волонтером поискового отряда Анжелой Добрянской «Память».