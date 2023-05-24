В Омской области ищут потомков солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Один и сохранившихся солдатских медальонов принадлежал Умертасову Заки (а) рья 1923 года рождения по донесению. На медальоне написано, что он родился 1912 году. Имя при этом немного изменено — Умуртасов Захария. Солдата из аула Куньчук (Кучук), Тельмановского с. з. Исикульского района Омской области призвали в августе 1941 года. В мае 1942 года его объявили пропавшим без вести. Известно, что в 1950 году мать Бейсен (м)бенова Рак (х)има искала сына. Последнее место службы — 246 сд медсанбат 265, рядовой.