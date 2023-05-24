В Омске 57-летний мужчина случайно выпал из окна своей квартиры и выжил

О пациенте с такими травмами медики тут же сообщили силовикам. Прибывшие на место происшествия оперативники опросили соседей и родственников пострадавшего и узнали, что в тот день мужчина по неосторожности выпал из окна своей квартиры, которая находится на 5-м этаже.