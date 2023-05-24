В Омске 57-летний мужчина случайно выпал из окна своей квартиры и выжил

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Омске силовики выясняют все обстоятельства несчастного случая в доме на улице Харьковской, 19/2, где пострадал 57-летний мужчина.
«Во вторник, 23 мая, около 20:46 часов в одну из городских больниц привезли пожилого мужчину, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы ребер и костей таза, ушиб легких и переломы лицевого скелета. Его экстренно госпитализировали», — пояснили Городу55 источник в экстренных службах.
О пациенте с такими травмами медики тут же сообщили силовикам. Прибывшие на место происшествия оперативники опросили соседей и родственников пострадавшего и узнали, что в тот день мужчина по неосторожности выпал из окна своей квартиры, которая находится на 5-м этаже.
Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка, выясняются все причины случившегося, дамы исключить криминальный характер происшествия.