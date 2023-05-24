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В Омске 57-летний мужчина случайно выпал из окна своей квартиры и выжил

24 мая 2023, 07:33
Фото: 1MI
Мужчина выжил и находится в реанимации
Пострадавший получил тяжелейшие травмы головы, множественные переломы и ушибы.

В Омске силовики выясняют все обстоятельства несчастного случая в доме на улице Харьковской, 19/2, где пострадал 57-летний мужчина.

«Во вторник, 23 мая, около 20:46 часов в одну из городских больниц привезли пожилого мужчину, у которого врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные переломы ребер и костей таза, ушиб легких и переломы лицевого скелета. Его экстренно госпитализировали», — пояснили Городу55 источник в экстренных службах.

О пациенте с такими травмами медики тут же сообщили силовикам. Прибывшие на место происшествия оперативники опросили соседей и родственников пострадавшего и узнали, что в тот день мужчина по неосторожности выпал из окна своей квартиры, которая находится на 5-м этаже.

Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка, выясняются все причины случившегося, дамы исключить криминальный характер происшествия.

В Омске из окна Городской больницы № 1 выпал пожилой пациент
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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#ЧП#Несчастный случай#Новости#Омская область
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