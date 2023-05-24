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Updated Сегодня, 08:25

В Новосибирске предотвратили доставку запрещенных предметов в колонию беспилотником

24 мая 2023, 08:23
В пресс-службе ГУФСИНа России по Новосибирской области сообщили, что правоохранители сумели предотвратить попытку доставки запрещенных предметов заключенным в исправительной колонии.

Во время осмотра прилегающей территории колонии был обнаружен квадрокоптер с прикрепленным пакетом. Внутри пакета были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, наушники, зарядные устройства и аксессуары, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел в исправительной колонии № 18, когда сотрудники учреждения заметили автомобиль, движущийся по прилегающей территории. На место был направлен наряд караула, однако граждане, пытавшиеся передать пакет в зону, успели скрыться.

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