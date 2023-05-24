В Новосибирске предотвратили доставку запрещенных предметов в колонию беспилотником

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Во время осмотра прилегающей территории колонии был обнаружен квадрокоптер с прикрепленным пакетом. Внутри пакета были обнаружены мобильные телефоны, сим-карты, наушники, зарядные устройства и аксессуары, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел в исправительной колонии № 18, когда сотрудники учреждения заметили автомобиль, движущийся по прилегающей территории. На место был направлен наряд караула, однако граждане, пытавшиеся передать пакет в зону, успели скрыться.