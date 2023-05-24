В коттеджном поселке под Сысертью найдена учебная авиабомба времен ВОВ

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области сообщили о находке учебной авиабомбы, принадлежавшей образцу 1941 года, в коттеджном поселке под Сысертью. Это уже не первый случай обнаружения взрывоопасных предметов на этом "уральском Рублевке" в последнее время.