В коттеджном поселке под Сысертью найдена учебная авиабомба времен ВОВ

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Специалисты-взрывотехники провели осмотр найденного боеприпаса и установили, что это авиационная учебная бомба времен Великой Отечественной войны. При этом она не представляет угрозы для окружающих. Бомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования, пишет ФедералПресс.
Уточняется, что на эту находку наткнулся владелец участка. Для обеспечения безопасности на место прибыла группа инженерно-технического отделения ОМОНа.