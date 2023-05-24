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В коттеджном поселке под Сысертью найдена учебная авиабомба времен ВОВ

24 мая 2023, 08:17
В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области сообщили о находке учебной авиабомбы, принадлежавшей образцу 1941 года, в коттеджном поселке под Сысертью. Это уже не первый случай обнаружения взрывоопасных предметов на этом "уральском Рублевке" в последнее время.

Специалисты-взрывотехники провели осмотр найденного боеприпаса и установили, что это авиационная учебная бомба времен Великой Отечественной войны. При этом она не представляет угрозы для окружающих. Бомбу передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования, пишет ФедералПресс.

Уточняется, что на эту находку наткнулся владелец участка. Для обеспечения безопасности на место прибыла группа инженерно-технического отделения ОМОНа.

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