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Уже в отставке. В команду к Хоценко собираются два чиновника из ДНР

24 мая 2023, 08:17
Фото: телеграм-канал врио губернатора Омской области Виталия Хоценко

В правительстве Омской области будут работать два чиновника из ДНР

Стало известно, что они уже ушли со своих прежних должностей.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял отставку первого зампредседателя правительства ДНР Рустама Мингазова еще 15 мая. Другой зампред, руководитель аппарата Денис Цуканов также покинул пост в местном правительстве в этот день.

О переходе донецких чиновников в областное правительство политические телеграм-каналы писали еще в середине весны. После последних кадровых изменений в системе власти ДНР вероятность на включение их в команду врио губернатора Омской области Виталия Хоценко достаточно высока.

Ранее, к слову, из Донецкой Народной Республики прибыла Мина Ахвердиева. Она стала пресс-секретарем временного руководителя Омской области, но работает в этой должности в команде Хоценко не первый раз.

Пресс-секретарем Хоценко стала его экс-пиарщица в правительстве ДНР
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#Кадровые перестановки#Отставки и назначения#Отставка#Правительство Омской области#Виталий Хоценко#Денис Пушилин#ДНР#Политика#Новости#Омская область#Алина Ясинская
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