Уже в отставке. В команду к Хоценко собираются два чиновника из ДНР

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял отставку первого зампредседателя правительства ДНР Рустама Мингазова еще 15 мая. Другой зампред, руководитель аппарата Денис Цуканов также покинул пост в местном правительстве в этот день.
О переходе донецких чиновников в областное правительство политические телеграм-каналы писали еще в середине весны. После последних кадровых изменений в системе власти ДНР вероятность на включение их в команду врио губернатора Омской области Виталия Хоценко достаточно высока.
Ранее, к слову, из Донецкой Народной Республики прибыла Мина Ахвердиева. Она стала пресс-секретарем временного руководителя Омской области, но работает в этой должности в команде Хоценко не первый раз.