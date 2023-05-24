«Транснефть — ЗС» оштрафовали за порчу участка при разливе нефти под Омском

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Компанию «Транснефть — Западная Сибирь» оштрафовали за эпизод с разливом нефти, рассказали сегодня, 24 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры. Авария на трубопроводе произошла 27 января возле деревни Луговая Новотроицкого сельского поселения Омской области. Вылилось порядка 60 кубометров нефти. Площадь разлива составила 615 квадратных метров.
Организацию привлекли к административной ответственности за «сокрытие или искажение экологической информации», «уничтожение плодородного слоя почвы» и «загрязнение лесов химическими, радиоактивными и другими вредными веществами». Общая сумма штрафа составила 310 тысяч рублей.
Также оштрафованы пять должностных лиц компанию на общую сумму 82 тысяч рублей. Природоохранный прокурор внес представление руководителю АО «Транснефть — Западная Сибирь», в компании разработали проект рекультивации загрязненного участка.
Работы по рекультивации планируют завершить к октябрю 2023 года.
Напомним, что организация сообщила о ЧП лишь спустя сутки после аварии. Ранее за это компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей.