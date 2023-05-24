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Суммы все неприличней. В Омске начали чаще давать взятки

24 мая 2023, 11:23
Фото: Город55
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В Омске стало больше коррупционеров и взяточников

По материалам, направленным прокурорами в следственные органы, возбуждены 40 уголовных дел.

Сегодня, 24 мая, в Омске состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона, на котором обсуждались результаты работы в сфере противодействия коррупции.

В областной прокуратуре сообщили, что в 2022 году, а также за 4 месяца 2023 года в регионе увеличилось количество преступлений, связанных с коррупцией. Вдобавок весомо выросла общая сумма взяток и их средний размер.

«Прокуратура проводит работу по выявлению, устранению и профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции. В рамках надзорной деятельности с начала 2022 г. выявлены более 5 тыс. нарушений, свыше 1,5 тыс. должностных лиц привлечены к различным видам ответственности», — уточнили в прокуратуре.

В результате работы правоохранительных органов возбуждено 40 уголовных дел.

Напомним, недавно на крупной взятке попался чиновник из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Он получил 155 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла.

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#Ксения Карагодина#Взятка#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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