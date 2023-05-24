Суммы все неприличней. В Омске начали чаще давать взятки

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Сегодня, 24 мая, в Омске состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона, на котором обсуждались результаты работы в сфере противодействия коррупции.
В областной прокуратуре сообщили, что в 2022 году, а также за 4 месяца 2023 года в регионе увеличилось количество преступлений, связанных с коррупцией. Вдобавок весомо выросла общая сумма взяток и их средний размер.
«Прокуратура проводит работу по выявлению, устранению и профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции. В рамках надзорной деятельности с начала 2022 г. выявлены более 5 тыс. нарушений, свыше 1,5 тыс. должностных лиц привлечены к различным видам ответственности», — уточнили в прокуратуре.
В результате работы правоохранительных органов возбуждено 40 уголовных дел.
Напомним, недавно на крупной взятке попался чиновник из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Он получил 155 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла.