С омской МПТК взыскали 1 млн в пользу девочки, упавшей в яму с кипятком

Несчастный случай произошел в ноябре прошлого года. 12-летняя школьница провалилась в яму с кипятком на улице Карбышева. Девочка шла с подругой, которая и помогла ей выбраться. Прохожие вызвали скорую помощь, на которой пострадавшего ребенка увезли в шоковом состоянии в больницу. Медики диагностировали у девочки ожоги первой степени.