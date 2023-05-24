С омской МПТК взыскали 1 млн в пользу девочки, упавшей в яму с кипятком

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
С омской «Тепловой компании» взыскали 1 млн рублей в пользу девочки, упавшей в яму с кипятком, сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Несчастный случай произошел в ноябре прошлого года. 12-летняя школьница провалилась в яму с кипятком на улице Карбышева. Девочка шла с подругой, которая и помогла ей выбраться. Прохожие вызвали скорую помощь, на которой пострадавшего ребенка увезли в шоковом состоянии в больницу. Медики диагностировали у девочки ожоги первой степени.
«Несвоевременное принятие мер работниками МП „Тепловая компания“ по ограждению места аварии и устранению ее последствий привело к созданию угрозы жизни и здоровья граждан, а также к падению в образовавшийся провал, заполненный горячей водой, 12-летней девочки», — рассказали в прокуратуре.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Халатность», которое сейчас расследуют. В офисе «Тепловой компании» силовики провели обыски.
Отец девочки обратился в суд с иском о взыскании с «Тепловой компании» одного миллиона рублей в качестве компенсации. Ленинский районный суд требование удовлетворил.
Решение суда пока в законную силу не вступило.