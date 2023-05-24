Российский боевой беспилотник «Джокер»: Универсальность и возможности без модификаций

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Джокер» был разработан Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР) и является частью универсальной серии FPV-дронов (передача видео с первого лица). Он отлично подходит для выполнения специальных операций.
При создании этого дрона был изучен международный опыт производства подобных устройств. Линейка «Джокер» была создана на основе спортивных дронов, пишет Общественная служба новостей.
Военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке Виктор Литовкин, объяснил в интервью Общественной службе новостей, почему «Джокеры» не могли обойтись без заимствования иностранного опыта, и есть ли альтернативные пути для создания подобных устройств.
Он отметил, что в России ранее отсутствовали заводы, занимающиеся производством дронов, и только сейчас они начали создаваться. Однако, по мнению эксперта, проблема заключается не в этом.
«На протяжении двадцати лет на различных выставках я вижу разные дроны, для которых нет аналогов в мире. Но что с этого? У нас все равно отсутствует политическая воля для создания производства. У некоторых руководителей она полностью отсутствует. Мы по-прежнему заимствуем технологии у других стран», — подчеркнул эксперт.