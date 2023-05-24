Российский боевой беспилотник «Джокер»: Универсальность и возможности без модификаций

«На протяжении двадцати лет на различных выставках я вижу разные дроны, для которых нет аналогов в мире. Но что с этого? У нас все равно отсутствует политическая воля для создания производства. У некоторых руководителей она полностью отсутствует. Мы по-прежнему заимствуем технологии у других стран», — подчеркнул эксперт.