Риэлторы рассказали о возможном снижении цен на жилье

Так, в беседе с журналистами в агентстве NEWS.ru, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что невзирая на агрессивную рекламу, застройщики не спешат снижать цены на жилье. По его словам, в период с января по апрель текущего года средняя цена первичного жилья в Москве даже выросла на 3,7% (по отношению к декабрю 2022 года).