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Риэлторы рассказали о возможном снижении цен на жилье

24 мая 2023, 15:52
Фото: 1MI
В последнее время наблюдается снижение спроса на жилье. Из-за этого многие девелоперы готовы любыми способами реализовать недвижимость, даже посредством использования спам-звонков потенциальным клиентам.

Так, в беседе с журналистами в агентстве NEWS.ru, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что невзирая на агрессивную рекламу, застройщики не спешат снижать цены на жилье. По его словам, в период с января по апрель текущего года средняя цена первичного жилья в Москве даже выросла на 3,7% (по отношению к декабрю 2022 года).

Сырцов также добавил, что в соглашении девелоперов с кредитными организациями о финансировании строек всегда есть требование не снижать цены ниже установленного лимита.

По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», средняя стоимость «квадрата» в старой Москве в апреле составляла 346,6 тыс. рублей. Более того, за прошедший месяц этот показатель вырос на 1,1%. В Новой Москве цена квадратного метра снизилась, но не существенно, всего на 2% за месяц (до 228,1 тыс. руб. в апреле). По Московской области средняя стоимость «квадрата» снизилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тыс. руб.).

Как заявил директор направления новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков, застройщик, как правило, имеет планы по продажам, денежным поступлениям и закупкам стройматериалов. На многое они тратят деньги на квартал вперед, что не позволяет им резко снизить цены, подытожил он.

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