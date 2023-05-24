Риэлторы рассказали о возможном снижении цен на жилье

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Так, в беседе с журналистами в агентстве NEWS.ru, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что невзирая на агрессивную рекламу, застройщики не спешат снижать цены на жилье. По его словам, в период с января по апрель текущего года средняя цена первичного жилья в Москве даже выросла на 3,7% (по отношению к декабрю 2022 года).
Сырцов также добавил, что в соглашении девелоперов с кредитными организациями о финансировании строек всегда есть требование не снижать цены ниже установленного лимита.
По данным агентства «ИНКОМ-Недвижимость», средняя стоимость «квадрата» в старой Москве в апреле составляла 346,6 тыс. рублей. Более того, за прошедший месяц этот показатель вырос на 1,1%. В Новой Москве цена квадратного метра снизилась, но не существенно, всего на 2% за месяц (до 228,1 тыс. руб. в апреле). По Московской области средняя стоимость «квадрата» снизилась на 0,3% за месяц (до 172,2 тыс. руб.).
Как заявил директор направления новостроек «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков, застройщик, как правило, имеет планы по продажам, денежным поступлениям и закупкам стройматериалов. На многое они тратят деньги на квартал вперед, что не позволяет им резко снизить цены, подытожил он.