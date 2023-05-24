Растущие расходы на лекарства могут сдержать онлайн-аптеки

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Мнение людей подкрепляется официальной статистикой. По данным Воронежстата, который еженедельно мониторит цены на медикаменты, стоимость некоторых лекарств в регионе за последние 16 месяцев выросла почти в 2,5 раза, пишет moe-online.
Так, “Ренгалин”, судя по отчету, в аптеках Воронежской области в январе 2022 года стоил в среднем 120,17 руб., а в апреле текущего года – уже 296,03 руб. Отечественный анальгин за год и четыре месяца подорожал на 67%, валидол – на 35%.
В такой ситуации перед пациентами логично встает вопрос: как сэкономить, чтобы расходы на медикаменты оставались посильными для семейного бюджета. Один из выходов – подбирать вместе с лечащим врачом аналоги препаратов, основываясь на его международном непатентованном наименовании (МНН).
По словам директора департамента электронной коммерции маркетплейса «Здравсити» Даурена Абеуова, это позволяет выбирать препарат, ориентируясь на свои финансовые возможности.
“Если мы говорим о массовом коммерческом сегменте лекарств, то на рынке, как правило, представлены препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом. Например, на «Здравсити» по запросу популярного средства от гастрита и язвы представлено порядка 40 товаров с одним и тем же МНН. При этом их стоимость варьируется от 65 до 400 рублей”, – поясняет Даурен Абеуов.
Однако на деле медики не так часто назначают лекарства по МНН. Результаты исследования агентства Ipsos за 2022 год гласят, что российские врачи предпочитают назначать конкретные препараты определенных брендов. При этом чаще всего так делают педиатры, гинекологи и урологи – доля их назначений по МНН не превышает 10%.
Между тем Приказ Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н предписывает назначать лекарственные препараты по МНН. Медицинский работник может указать в плане лечения или рецепте торговое наименование в случае отсутствия МНН.
Так что пациент вполне имеет право попросить указать в назначении не конкретный препарат, а МНН с описанием дозировки и схемы приема. И только потом покупать лекарства. Удобнее всего это делать на онлайн-сервисах по заказу и доставке фармпрепаратов, рекомендует эксперт.
«Можно не спеша выбрать необходимые медикаменты, ориентируясь на свой кошелек, и получить их с доставкой на дом, если в заказе нет рецептурных лекарств, или забрать из удобной аптеки. Получить их можно в 81 регионе страны», – отметил Даурен Абеуов.