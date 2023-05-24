Растущие расходы на лекарства могут сдержать онлайн-аптеки

“Если мы говорим о массовом коммерческом сегменте лекарств, то на рынке, как правило, представлены препараты разных производителей с одинаковым действующим веществом. Например, на «Здравсити» по запросу популярного средства от гастрита и язвы представлено порядка 40 товаров с одним и тем же МНН. При этом их стоимость варьируется от 65 до 400 рублей”, – поясняет Даурен Абеуов.