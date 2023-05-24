Пострадал подросток. В Омске иномарка вылетела на красный на оживленном перекрестке

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В центре Омска на пересечении проспекта Маркса и улицы Маяковского сегодня, 24 мая, столкнулись две иномарки. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 14 часов 40 минут.
Выяснилось, что 39-летняя женщина за рулем Honda ехала по улице Маяковского со стороны улицы Пушкина. На перекрестке с проспектом Маркса она проехала на красный свет и врезалась в Subaru.
В результате аварии, 16-летнему пассажиру Honda потребовалась помощь врачей.
Накануне вечером на Красном Пути столкнулись сразу четыре машины. Пострадал совсем юный пассажир иномарки. Мальчику 2021 года понадобилась помощь медиков.