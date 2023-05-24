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Пострадал подросток. В Омске иномарка вылетела на красный на оживленном перекрестке

24 мая 2023, 11:04
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В ДТП в центре Омска пострадал 16-летний пассажир

Две иномарки столкнулись на перекрестке проспекта Маркса и улицы Маяковского.

В центре Омска на пересечении проспекта Маркса и улицы Маяковского сегодня, 24 мая, столкнулись две иномарки. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 14 часов 40 минут.

Выяснилось, что 39-летняя женщина за рулем Honda ехала по улице Маяковского со стороны улицы Пушкина. На перекрестке с проспектом Маркса она проехала на красный свет и врезалась в Subaru.

В результате аварии, 16-летнему пассажиру Honda потребовалась помощь врачей.

Накануне вечером на Красном Пути столкнулись сразу четыре машины. Пострадал совсем юный пассажир иномарки. Мальчику 2021 года понадобилась помощь медиков.

Сразу четыре иномарки. В центре Омска в массовом ДТП пострадал двухлетний мальчик
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#Пострадал ребенок#ДТП#Авария#Госавтоинспекция#Происшествия#Омск#Евгений Игишев
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