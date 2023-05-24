Политический обозреватель прокомментировала отношения России с Турцией перед выборами

Posted Вчера, 19:32
Published Вчера, 19:32
Modified Вчера, 19:37
Updated Вчера, 19:37
В интервью Pravda.Ru она указала на уважение граждан и представителей власти Турции к Владимиру Путину. Однако такой подход может вызвать проблемы при смене лидера государства.
Асламова подчеркнула, что внешняя политика зависит от денег и уважения к силе, а не от любви или нелюбви к России. К тому же, Турция сыграла немалую роль в подготовке Украины к спецоперации, поставляя беспилотники Киеву.
Эксперт призвала Россию смотреть на отношения с государством как с субъектом, а не опираться только на личный фактор.