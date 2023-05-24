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Posted Вчера, 19:32

Published Вчера, 19:32

Modified Вчера, 19:37

Updated Вчера, 19:37

Политический обозреватель прокомментировала отношения России с Турцией перед выборами

24 мая 2023, 19:32
Россия отсрочила платежи по газу для Турции, что многие сочли вмешательством в выборы президента страны. Отношения государств прокомментировала политический обозреватель Дарья Асламова.

В интервью Pravda.Ru она указала на уважение граждан и представителей власти Турции к Владимиру Путину. Однако такой подход может вызвать проблемы при смене лидера государства.

Асламова подчеркнула, что внешняя политика зависит от денег и уважения к силе, а не от любви или нелюбви к России. К тому же, Турция сыграла немалую роль в подготовке Украины к спецоперации, поставляя беспилотники Киеву.

Эксперт призвала Россию смотреть на отношения с государством как с субъектом, а не опираться только на личный фактор.

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