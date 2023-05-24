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Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась

24 мая 2023, 09:10
Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что за последние сутки площадь лесных пожаров в регионе выросла с 2800 до 3600 гектаров, однако их количество сократилось с 27 до 24.

Главной причиной возникновения пожаров на Среднем Урале продолжает оставаться человеческий фактор, включая палы сухой травы, незатушенные костры, мангалы и другие нарушения правил пожарной безопасности, пишет ФедералПресс.

Вчера удалось потушить 13 пожаров, и две трети активных пожаров были локализованы. Крупнейший пожар, где огонь был остановлен, зафиксирован под Артемовским, где площадь сгоревшего леса составила более 500 гектаров. В Полевском площадь пожара составила 450 гектаров, а в Реже - 400 гектаров. Пожары также активны в Сосьве, Шале, Екатеринбурге, Березовском и Сухом Логу.

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