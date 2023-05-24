Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась

Вчера удалось потушить 13 пожаров, и две трети активных пожаров были локализованы. Крупнейший пожар, где огонь был остановлен, зафиксирован под Артемовским, где площадь сгоревшего леса составила более 500 гектаров. В Полевском площадь пожара составила 450 гектаров, а в Реже - 400 гектаров. Пожары также активны в Сосьве, Шале, Екатеринбурге, Березовском и Сухом Логу.