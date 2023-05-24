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Педагог допобразования попался на интимной переписке с 14-летней девочкой в Омске

24 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
Пикантное общение велось в соцсетях и мессенджерах
Задержали мужчину, когда он отважился приехать к своей «Лолите» в гости.

В Омске силовики возбудили уголовное дело на 35-летнего педагога дополнительного образования. Мужчину подозревают в развратных действиях с 14-летней школьницей.

История «неравной любви» началась на одном из музыкальных фестивалей в России. Там мужчина познакомился с девочкой, которая приехала из Омска. Через год они встретились вновь, и тогда между ними завязалось общение, которое после окончания мероприятия продолжилось в социальных сетях и по телефону, поскольку кавалер жил в другом городе.

«Сначала было просто общение, но затем оно быстро перетекло в сексуальное русло, и эта парочка стала переписываться уже на более откровенные темы и слать друг другу интимные фото. Судя по общению, эта была некая взаимная любовь, но по переписке», — рассказал источник Города55.

По словам нашего собеседника, у «возлюбленных» практически все телефоны были забиты переписками и пикантными фото.

Однако об этих «неравных» чувствах узнала мама девочки, которая и рассказала обо всем силовикам. Недавно же мужчина отважился приехать к своей «Лолите» в Омск. Здесь его и задержали, вскоре ему должны избрать меру пресечения.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Развратные действия#Педофил#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область
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