Педагог допобразования попался на интимной переписке с 14-летней девочкой в Омске

История «неравной любви» началась на одном из музыкальных фестивалей в России. Там мужчина познакомился с девочкой, которая приехала из Омска. Через год они встретились вновь, и тогда между ними завязалось общение, которое после окончания мероприятия продолжилось в социальных сетях и по телефону, поскольку кавалер жил в другом городе.