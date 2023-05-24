Оцепление и эвакуация. В Омской области пройдут учения по антитеррору

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В Омской области с 24 по 25 мая проведут учения по антитеррору в Москаленском и Марьяновском районах, сообщили в региональном УФСБ.
На территории районов будут отрабатывать навыки по оцеплению, фильтрации и эвакуации населения. Местных жителей просят иметь при себе документы с указанием регистрации, чтобы избежать неудобств.
«Целью тактико-специального учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта», — сообщили в УФСБ России по Омской области.
Ранее Город55 сообщал о прошедших командно-штабных учениях возле торгового комплекса «Континент». Омичи выказали в соцсетях беспокойство из-за скопления силовиков и медиков на Левобережье.