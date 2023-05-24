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Оцепление и эвакуация. В Омской области пройдут учения по антитеррору

24 мая 2023, 06:57
Фото: 1MI
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В двух районах Омской области пройдут антитеррористические учения

Жителей Марьяновского и Москаленского районов просят иметь при себе документы, чтобы избежать неудобств.

В Омской области с 24 по 25 мая проведут учения по антитеррору в Москаленском и Марьяновском районах, сообщили в региональном УФСБ.

На территории районов будут отрабатывать навыки по оцеплению, фильтрации и эвакуации населения. Местных жителей просят иметь при себе документы с указанием регистрации, чтобы избежать неудобств.

«Целью тактико-специального учения является повышение навыков руководящего состава по управлению подразделениями в условиях угрозы и при совершении теракта», — сообщили в УФСБ России по Омской области.

Ранее Город55 сообщал о прошедших командно-штабных учениях возле торгового комплекса «Континент». Омичи выказали в соцсетях беспокойство из-за скопления силовиков и медиков на Левобережье. 

Омичей успокоили по поводу массового скопления силовиков и медиков у «Континента»
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#Евгений Игишев#ФСБ#Антитеррор#Учения#Марьяновский район#Москаленский район#Омская область
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