Омского водителя маршрутки оштрафовали за езду с открытой дверью

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Водителя маршрутки в Омске оштрафовали за езду с открытой дверью, сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе омской полиции.
Видео с нарушением правил дородного движения в паблик Госавтоинспекции Омской области прислал один из подписчиков. Полицейские установили личность водителя. На 47-летнего мужчину составили протокол за «Нарушение правил перевозки людей». Санкция влечет за собой наложение штрафа — 500 рублей.
В Госавтоинспекции напомнили, что нарушение ПДД может привести к трагедии.