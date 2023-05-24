Омского водителя маршрутки оштрафовали за езду с открытой дверью

Видео с нарушением правил дородного движения в паблик Госавтоинспекции Омской области прислал один из подписчиков. Полицейские установили личность водителя. На 47-летнего мужчину составили протокол за «Нарушение правил перевозки людей». Санкция влечет за собой наложение штрафа — 500 рублей.