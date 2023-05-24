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Омского водителя маршрутки оштрафовали за езду с открытой дверью

24 мая 2023, 09:04
Фото: 1MI
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На нарушение обратили внимание пассажиры.

Водителя маршрутки в Омске оштрафовали за езду с открытой дверью, сообщили сегодня, 24 мая, в пресс-службе омской полиции.

Видео с нарушением правил дородного движения в паблик Госавтоинспекции Омской области прислал один из подписчиков. Полицейские установили личность водителя. На 47-летнего мужчину составили протокол за «Нарушение правил перевозки людей». Санкция влечет за собой наложение штрафа — 500 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что нарушение ПДД может привести к трагедии.

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#Евгений Игишев#Госавтоинспекция#Полиция#Маршрутка#Транспорт#Штраф#Омск#Видео
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