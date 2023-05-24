Омский следком начал проверку по факту невыполнения капремонта дома на Ишимской

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что началась доследственная проверка по информации из СМИ о разрушении жилого дома по ул. Ишимская.
Жильцы дома опасаются, что может произойти обрушение. Отметим, что в доме протекает крыша, а также появились трещины в фасаде. Однако капремонт не проводят даже после вступившего в законную силу судебного решения.
несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, длительное время не проводится капитальный ремонт жилого дома, в котором образовались трещины в фасаде и протекает крыша, в связи с чем жители опасаются обрушения.
«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины бездействия компетентных органов, дана правовая оценка факту неисполнения решения суда, по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ», — уточнили в СКР.