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Омский следком начал проверку по факту невыполнения капремонта дома на Ишимской

24 мая 2023, 13:17
Фото: Город55
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Дом не ремонтируют уже 10 лет.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что началась доследственная проверка по информации из СМИ о разрушении жилого дома по ул. Ишимская.

Жильцы дома опасаются, что может произойти обрушение. Отметим, что в доме протекает крыша, а также появились трещины в фасаде. Однако капремонт не проводят даже после вступившего в законную силу судебного решения.

несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, длительное время не проводится капитальный ремонт жилого дома, в котором образовались трещины в фасаде и протекает крыша, в связи с чем жители опасаются обрушения.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины бездействия компетентных органов, дана правовая оценка факту неисполнения решения суда, по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ», — уточнили в СКР.
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#Ксения Карагодина#СУ СКР Омской области#Аварийный дом#Капремонт#Капремонт жилья#Доследственная проверка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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