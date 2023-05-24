Омский МУП с 7 рублями в уставном капитале решили переделать в казенное учреждение

ЦИПИС — не первый МУП, меняющий свой формат. Преобразования происходят во исполнение президентского указа, согласно которому все муниципальные учреждения должны прекратить свое существование к 1 января 2025 года. На днях мы писали о превращении в акционерное общество МУПа «Гостиничный комплекс „Иртыш“», в течение года такая же метаморфоза должна произойти с «Тепловой компанией».