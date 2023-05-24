Омский МУП с 7 рублями в уставном капитале решили переделать в казенное учреждение

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Омский «Центр изучения проблем искусственных сооружений» ждет реорганизация: согласно распоряжению мэрии от 17 мая, он должен превратиться из муниципального предприятия в казенное учреждение. Название останется прежним, как и основная специализация — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».
ЦИПИС — не первый МУП, меняющий свой формат. Преобразования происходят во исполнение президентского указа, согласно которому все муниципальные учреждения должны прекратить свое существование к 1 января 2025 года. На днях мы писали о превращении в акционерное общество МУПа «Гостиничный комплекс „Иртыш“», в течение года такая же метаморфоза должна произойти с «Тепловой компанией».
Директором ЦИПИСа является Александр Гузеев. Отметим, что в уставном капитале МУПа на данный момент 7 (семь) рублей, которые принадлежат администрации Омска.