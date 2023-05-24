Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Изображение материала

Омский МУП с 7 рублями в уставном капитале решили переделать в казенное учреждение

24 мая 2023, 06:19
Фото: Город55
иллюстрация
ЦИПИС будет по-прежнему изучать «проблемы искусственных сооружений».

Омский «Центр изучения проблем искусственных сооружений» ждет реорганизация: согласно распоряжению мэрии от 17 мая, он должен превратиться из муниципального предприятия в казенное учреждение. Название останется прежним, как и основная специализация — «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

ЦИПИС — не первый МУП, меняющий свой формат. Преобразования происходят во исполнение президентского указа, согласно которому все муниципальные учреждения должны прекратить свое существование к 1 января 2025 года. На днях мы писали о превращении в акционерное общество МУПа «Гостиничный комплекс „Иртыш“», в течение года такая же метаморфоза должна произойти с «Тепловой компанией».

Директором ЦИПИСа является Александр Гузеев. Отметим, что в уставном капитале МУПа на данный момент 7 (семь) рублей, которые принадлежат администрации Омска.

Омский убыточный МУП «Банное хозяйство» увеличил свой уставной капитал почти втрое
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#МУПы#Город#Новости
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36