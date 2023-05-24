Омичу дали срок за убийство родного брата на охоте

Трагедия произошла 26 августа 2022 года на озере рядом с селом Нагибино Тюкалинского района. Подозреваемый дважды выстрелил в своего 66-летнего брата, от чего тот скончался. Как ранее сообщал Город55, оба мужчины были пьяны.