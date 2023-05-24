Омичу дали срок за убийство родного брата на охоте

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Published Сегодня, 09:46
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В Тюкалинском районе вынесли приговор 59-летнему местному жителю за убийство родного брата на охоте, сообщили 24 мая в пресс-службе прокуратуры по Омской области.
Трагедия произошла 26 августа 2022 года на озере рядом с селом Нагибино Тюкалинского района. Подозреваемый дважды выстрелил в своего 66-летнего брата, от чего тот скончался. Как ранее сообщал Город55, оба мужчины были пьяны.
Стрелка задержали на месте преступления. Свою вину на суде он признал частично и объяснил, что не собирался убивать брата.
Подсудимому назначили наказание — 7 лет 8 месяцев колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил, стороны могут обжаловать решение суда.