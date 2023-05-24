Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Изображение материала

Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области

24 мая 2023, 09:36
Фото: 1MI
Решение о назначении еще не принято
Сейчас генерал-лейтенант юстиции возглавляет следственное управление по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уроженец Омска Евгений Долгалев может занять пост руководителя СКР по Новосибирской области. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ».  Отмечается, что новосибирское Следственное Управление осталось без руководителя еще летом 2021 года, когда на пенсию ушел бывший начальник  Андрей Лелеко.

Евгений ДолганевЕвгений Долганев
Евгений Долганев
Фото: СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Евгений Долгалев родился в Омске, в 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. С 1992 года работал следователем прокуратуры Октябрьского района города Омска, затем в разное время занимал должности старшего помощника прокурора, заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальника методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.

С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Омской области. В 2011 году был назначен на пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ возглавил СКР по Алтайскому краю, а в 2018-м году — хабаровский Следком.

Добавим, что источник Города55 косвенно подтвердили скорое назначение Долгалева на новую должность.

#Василий Попов#Общество#Город#Следственный комитет#Назначение#Новости#Омск#Омская область#Алтайский край#Новосибирская область#Хабаровский край#Евгений Долганев
Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
Третий отказник. В Омске компании не хотят сносить двухэтажку в Камерном переулке
Сегодня, 06:07
В Омске два столетних аварийных дома пополнили список объектов культурного наследия
Сегодня, 03:43
Кравца официально объявили тренером омского «Авангарда» в новом сезоне
Сегодня, 09:10
Больше сероводорода. Омичи несколько дней подряд дышат токсичным воздухом
Сегодня, 09:06