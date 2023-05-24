Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Уроженец Омска Евгений Долгалев может занять пост руководителя СКР по Новосибирской области. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что новосибирское Следственное Управление осталось без руководителя еще летом 2021 года, когда на пенсию ушел бывший начальник Андрей Лелеко.
Евгений Долгалев родился в Омске, в 1994 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. С 1992 года работал следователем прокуратуры Октябрьского района города Омска, затем в разное время занимал должности старшего помощника прокурора, заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальника методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.
С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Омской области. В 2011 году был назначен на пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ возглавил СКР по Алтайскому краю, а в 2018-м году — хабаровский Следком.
Добавим, что источник Города55 косвенно подтвердили скорое назначение Долгалева на новую должность.