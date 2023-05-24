Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области

С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре РФ стал первым заместителем руководителя СУ СКР по Омской области. В 2011 году был назначен на пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ возглавил СКР по Алтайскому краю, а в 2018-м году — хабаровский Следком.