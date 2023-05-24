Общегородской выпускной в Москве пройдёт в парке Горького

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Электронная запись уже открыта для всех желающих принять участие в мероприятии. В связи с ограниченным количеством мест, выпускникам школ будет предоставлено преимущество при регистрации, чтобы обеспечить их участие, пишет 360.
Празднование выпускного вечера пройдет после окончания всех единых государственных экзаменов и олимпиад. Для подростков будут организованы дискотеки и концерты, а в полночь, согласно традиции, запустят салют, чтобы завершить этот особый день ярким и запоминающимся событием.