Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Общегородской выпускной в Москве пройдёт в парке Горького

24 мая 2023, 11:04
Традиционный Общегородской выпускной в этом году состоится в парке Горького. Мероприятие запланировано на 24 июня, как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Электронная запись уже открыта для всех желающих принять участие в мероприятии. В связи с ограниченным количеством мест, выпускникам школ будет предоставлено преимущество при регистрации, чтобы обеспечить их участие, пишет 360.

Празднование выпускного вечера пройдет после окончания всех единых государственных экзаменов и олимпиад. Для подростков будут организованы дискотеки и концерты, а в полночь, согласно традиции, запустят салют, чтобы завершить этот особый день ярким и запоминающимся событием.

Подпишитесь
А что за забором? Федеральный застройщик показал, как строит «Кварталы Драверта»
Сегодня, 08:00
В омском саду «Сибирь» погибли почти все саженцы с прошлого года
Сегодня, 10:24
Зарплаты от 63 до 195 тысяч. В Омской области вырос спрос на руководителей
Сегодня, 09:35
Суммы все неприличней. В Омске начали чаще давать взятки
Сегодня, 11:23
Астма, удушье, онкология. Как «черное небо» влияет на здоровье омичей
Сегодня, 10:29
Омича Евгения Долгалева прочат на пост главы СК по Новосибирской области
Сегодня, 09:36