Обновленная Lada Vesta будет работать на альтернативном топливе, сообщает АвтоВАЗ

Согласно информации, предоставленной вице-президентом АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергеем Громаком, в следующем году будет представлена Lada Vesta на компримированном природном газе. А через год после этого, российский автопроизводитель планирует выпустить Lada Largus с газовой силовой установкой, которая будет иметь новую компоновку с баллонами газа, расположенными под днищем багажника, чтобы не занимать место для груза, пишет iz.ru.