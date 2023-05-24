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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Обновленная Lada Vesta будет работать на альтернативном топливе, сообщает АвтоВАЗ

24 мая 2023, 16:05
В 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить обновленные модели автомобилей Lada Vesta, работающие на природном газе.

Согласно информации, предоставленной вице-президентом АвтоВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергеем Громаком, в следующем году будет представлена Lada Vesta на компримированном природном газе. А через год после этого, российский автопроизводитель планирует выпустить Lada Largus с газовой силовой установкой, которая будет иметь новую компоновку с баллонами газа, расположенными под днищем багажника, чтобы не занимать место для груза, пишет iz.ru.

В 2023 году АвтоВАЗ уже представил модель Lada Granta CNG, работающую на природном газе, совместно с индустриальным партнером. В настоящее время автопроизводитель планирует выпустить примерно 3,5 тысячи газомоторных Lada Granta.

Отмечается, что обновленная версия Lada Vesta NG, прошедшая глубокую модернизацию, начнет свои продажи в конце мая. Модель будет доступна с двумя типами силовых установок: восьмиклапанной и 16-клапанной. Первый вариант оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с., в то время как второй вариант предлагает мощность 106 л. с. Обе версии будут иметь пятиступенчатую механическую коробку передач.

АвтоВАЗ также планирует в будущем добавить вариатор к 16-клапанному мотору. В понедельник, 15 мая, на предприятии были собраны первые 13 автомобилей Lada Vesta NG с 16-клапанным двигателем и мультимедийной системой Enjoy, которые также будут доступны для продажи в конце мая.

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