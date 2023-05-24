Объем поставок энергоресурсов из России в Китай вырос на 40% в 2023 году

Объем поставок энергоресурсов из России в Китай в 2023 году увеличился на 40%, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он высказал эту информацию во время встречи председателя правительства Михаила Мишустина с представителями делового сообщества в Шанхае. Об этом сообщает ТАСС.