Объем поставок энергоресурсов из России в Китай вырос на 40% в 2023 году

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Новак подчеркнул, что энергетика стала одним из ключевых направлений сотрудничества между Москвой и Пекином, пишет Общественная служба новостей.
Он отметил, что объемы сотрудничества значительно растут не только в сфере поставок энергетических ресурсов, но и в других областях. В 2022 году уже произошел значительный рост, а в 2023 году рост составляет около 40%.
Новак также сообщил, что в настоящее время Россия активно работает с китайскими партнерами по совместному участию в поставках необходимого технологического оборудования, которое требуется для развития энергетической отрасли в стране.