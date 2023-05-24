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Объем поставок энергоресурсов из России в Китай вырос на 40% в 2023 году

24 мая 2023, 11:36
Объем поставок энергоресурсов из России в Китай в 2023 году увеличился на 40%, заявил вице-премьер России Александр Новак. Он высказал эту информацию во время встречи председателя правительства Михаила Мишустина с представителями делового сообщества в Шанхае. Об этом сообщает ТАСС.

Новак подчеркнул, что энергетика стала одним из ключевых направлений сотрудничества между Москвой и Пекином, пишет Общественная служба новостей.

Он отметил, что объемы сотрудничества значительно растут не только в сфере поставок энергетических ресурсов, но и в других областях. В 2022 году уже произошел значительный рост, а в 2023 году рост составляет около 40%.

Новак также сообщил, что в настоящее время Россия активно работает с китайскими партнерами по совместному участию в поставках необходимого технологического оборудования, которое требуется для развития энергетической отрасли в стране.

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